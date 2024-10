Il Monopoli rimonta e pareggia 2-2 contro il Trapani: un match intenso al 'Veneziani'

FRANCESCO LOIACONO – Il Monopoli ha conquistato un importante pareggio per 2-2 contro il Trapani nella undicesima giornata di andata del girone C di Serie C, disputata al “Veneziani”. Una partita ricca di emozioni e colpi di scena, in cui i biancoverdi hanno dimostrato grande carattere.

Il primo tempo ha visto il Monopoli partire con determinazione, ma la prima grande occasione è arrivata al 4’ con un colpo di testa di Grandolfo che non ha trovato la rete. Tuttavia, la situazione si è complicata per i padroni di casa al 39’, quando il Trapani è passato in vantaggio grazie a Lescano, che ha trasformato un rigore concesso per un fallo di Cristallo. L'espulsione di Cristallo per il fallo ha ulteriormente messo in difficoltà il Monopoli, che si è trovato in dieci uomini.

Nel secondo tempo, i biancoverdi hanno cercato di reagire, con Carriero che ha sfiorato la rete al 1’. Nonostante gli sforzi, il Trapani ha raddoppiato al 30’ con Udoh, che ha realizzato con un tocco di destro su cross di Fall. Ma il Monopoli non ha mollato.

A pochi minuti dalla fine, al 91’, Vazquez ha accorciato le distanze con una girata al volo di sinistro su passaggio di Cascella. La tensione è aumentata e il Monopoli ha continuato a spingere, trovando il pareggio al 98’ grazie a un rigore realizzato da Vazquez, concesso per un fallo di Silvestri su Viteritti.

Con questo pareggio, il Monopoli raggiunge il terzo pareggio consecutivo, portandosi al secondo posto in classifica con 19 punti, affiancato dal Cerignola. Il Trapani, invece, resta quarto con 18 punti, insieme a Catania e Picerno. Una partita che dimostra la resilienza del Monopoli e le sfide che ancora attendono entrambe le squadre in questo competitivo campionato di Serie C.