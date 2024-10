Incidente mortale a Galatina: perde la vita un operaio di 47 anni

GALATINA - Tragedia questa mattina a Galatina, in provincia di Lecce, dove un operaio di 47 anni, Maurizio Misciali, ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato schiacciato da un camion in manovra, arrivato sul posto per montare un'impalcatura necessaria ai lavori di ristrutturazione della facciata di un edificio situato in via Modena.Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori, per Misciali non c'è stato nulla da fare. Le condizioni in cui è avvenuto l’incidente hanno destato preoccupazione e hanno richiesto l'intervento degli agenti del commissariato locale, insieme agli ispettori dello Spes (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro).Maurizio Misciali era originario di Collemeto, e la sua morte ha lasciato un profondo dolore nella comunità. L'incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, evidenziando la necessità di misure più efficaci per proteggere gli operai durante le attività di cantiere. Le autorità competenti stanno indagando per chiarire la dinamica esatta dell'incidente e per accertare eventuali responsabilità.