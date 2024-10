Letizia Onorati, la cantautrice pugliese esplora le sue emozioni nel nuovo album 'Americas'

Ph Roberto Cifarelli

Esce venerdì 25 ottobre il nuovo album di Letizia Onorati con Paolo Di Sabatino Trio dal titolo “AMERICAS” (per Azzurra Music), che segna il ritorno sulle scene dell’ambasciatrice del jazz italiano a tinte rosa.

Molto più di un disco, “Americas” è un un viaggio in musica di esplorazione, di celebrazione e amore profondo per una terra lontana, l'America Latina, la cui bellezza e forza trovano la massima espressione nella musica. In questo nuovo progetto discografico, Letizia Onorati trasforma la musica nella linfa vitale di una cultura che si nutre di condivisione, colori diversi ed emozioni che entrano nell’anima di chi le ascolta.

Il progetto riafferma l’idea di musica come linguaggio universale, capace di superare ogni confine. Attraverso l’oceano, Americas riscopre l’unicità dell’America Latina, una terra che fonde culture diverse, tutte accomunate da un forte senso di appartenenza, autenticità e creatività. È una cultura che lotta continuamente per difendere valori come amore, libertà e dignità, alternando tra gioia e malinconia in un flusso emotivo incessante.

Letizia presenta il suo nuovo album come un “viaggio nelle emozioni che grazie alla musica trovano la giusta chiave comunicativa e di condivisione oltre ogni confine nel tempo e nello spazio”.

Afferma poi: “Questo progetto rappresenta per me una sfida emozionante e di sperimentazione nelle molteplici possibilità della musica suonata provando a riportare in studio la magia del live. È un disco in cui canto in tre lingue differenti: spagnolo, portoghese brasiliano e inglese, con brani appartenenti alla tradizione o all’estro innovativo di artisti latini tra Brasile, Cuba, Argentina, scelti con Paolo Di Sabatino che firma insieme a me la pubblicazione di questo album.”

Americas contiene una selezione di 15 brani, alcuni tra i più rappresentativi della cultura latina, che catturano lo spirito e la varietà culturale dell’America Latina, interpretati da Letizia Onorati in tre diverse lingue lo spagnolo, il portoghese brasiliano e l’inglese.

Questa la track list completa: “Libertango” di Astor Piazzolla, “ Incompatibilidade de Gênios” di João Bosco, “Corcovado” di Tom Jobim,“Cajuína” di Caetano Veloso, “Quizás, Quizás, Quizás” di Osvaldo Farrés,“O Pato” di Jayme Silva e Neuza Teixeira,“Falando de Amor” di Tom Jobim, “How Insensitive” di Vinicius de Moraes e Tom Jobim,“Alfonsina y el Mar” di Ariel Ramírez e Félix Luna,“Guantanamera” di José Martí e Julián Orbón (testo di Martí, musica di Orbón),“The Shadow of Your Smile” di Johnny Mandel e Paul Francis Webster, “Mas Que Nada” di Jorge Ben Jor, “Vuelvo al Sur” di Astor Piazzolla e Fernando E. Solanas“El Manisero” di Moisés Simons. Per concludere un brano inedito composto da Letizia Onorati e Paolo di Sabatino “Thinking Gospel”.

Produttore artistico del disco e autore degli arrangiamenti (piano e rhodes) è lo straordinario Paolo Di Sabatino, pianista, compositore e didatta di fama internazionale che affianca Letizia Onorati con il suo trio, formato oltre a lui, da Simone Sulpizio al basso e Glauco Di Sabatino alla batteria. Questa super band ha creato un sound che riflette l’essenza dell’America Latina, fondendo con maestria tradizione e innovazione.

Con Americas, Letizia Onorati invita gli ascoltatori a intraprendere un viaggio musicale che attraversa continenti e culture, esplorando le emozioni umane attraverso la lente della musica latina. Ogni brano è una celebrazione dell’unità, della condivisione e dell’autenticità che caratterizzano l’America Latina, offrendo un’esperienza che va oltre i limiti del tempo e dello spazio.

Dopo l’anteprima live del 1 ottobre al Bravo Caffè di Bologna, Letizia Onorati tornerà in tour in Italia per presentare dal vivo il suo nuovo progetto discografico e nelle prossime settimane verrà annunciato il calendario di “Americas in Tour”. Il prossimo concerto è previsto per il 24 gennaio al Teatro Tito Schipa di Gallipoli.