Incidente mortale a San Severo: disposta autopsia, il marito indagato per omicidio volontario

La donna viaggiava a bordo di una Fiat 500 guidata dal marito, Ciro Caliendo, quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. L’impatto è stato così violento da provocare l’incendio del veicolo, nel quale la donna è rimasta carbonizzata.



Ciro Caliendo ha riportato ustioni nell’incidente ed è stato raggiunto da un avviso di garanzia con l’accusa provvisoria di omicidio volontario. Questo atto formale permette all’indagato di nominare un consulente di parte per partecipare all’autopsia. Le autorità stanno vagliando le circostanze dell’incidente e le dichiarazioni del marito per chiarire la dinamica dell’accaduto.

FOGGIA - È stata disposta l’autopsia sul corpo di Lucia Salcone, la 47enne di San Severo (Foggia) deceduta in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 settembre sulla strada provinciale 13, che collega San Severo a Castelnuovo della Daunia.