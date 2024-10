Omaggio ad Astor Piazzolla: Concerto ‘D’amore, di Passione e di Tango’ a Palazzo Pesce

MOLA DI BARI - Sabato 5 ottobre 2024, alle ore 21:00, nella suggestiva cornice della Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari, si terrà il concerto “D’amore, di Passione e di Tango”. L’evento vedrà protagonisti la voce di Lisa Manosperti e il pianoforte di Rosario Mastroserio, che insieme esploreranno le molteplici sfumature del sentimento più universale: l’amore.Il concerto sarà un omaggio ad Astor Piazzolla, compositore argentino considerato uno dei musicisti più influenti del XX secolo. Piazzolla ha rivoluzionato il tango, trasformandolo in un genere musicale ammirato in tutto il mondo. La serata sarà un viaggio tra le note passionali e struggenti che caratterizzano la musica del maestro argentino, regalando al pubblico un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni.L’evento è un’opportunità per gli appassionati della musica e del tango di rivivere l’eredità di Piazzolla attraverso un’esibizione dal vivo in un contesto storico e artistico unico.