Intervista a Ruben Santopietro, fondatore della piattaforma 'Visit Italy'

Giovani imprenditori si fanno strada nel panorama del marketing . Tra questi c'è anche Ruben Santopietro, fondatore di Visit Italy, punto di riferimento per il turismo in Italia. Una community che ha l'unico obiettivo di far scoprire e valorizzare le bellezze della nostra nazione.

Com'è nata Visit Italy e in cosa consiste?

Nel 2016 ho fondato Visit Italy con l’obiettivo di creare una piattaforma capace di raccontare l’Italia non solo come meta turistica, ma come un’esperienza autentica e inclusiva. Grazie al contributo di un team di talenti, in questi anni abbiamo costruito una community di oltre 3,2 milioni di follower appassionati, uniti dalla stessa visione: scoprire l’Italia attraverso le sue eccellenze locali e le sue destinazioni più autentiche. Collaboriamo con mete iconiche come Capri, Courmayeur, Arezzo e la Sardegna, sviluppando strategie efficaci di marketing territoriale. Allo stesso tempo, lavoriamo con brand di successo come Barilla, Ferragamo e Martini, per rafforzare il legame tra i prodotti d’eccellenza e i territori che li rappresentano. Il nostro impegno è promuovere un turismo che non solo attiri viaggiatori, ma che sia sostenibile e generi valore reale per le comunità locali.

Qual è la vostra idea di turismo?

La nostra idea di turismo va oltre il semplice visitare una destinazione. Crediamo che il turismo debba creare valore per le comunità locali, rispettando l’ambiente e offrendo esperienze autentiche e sostenibili. Vogliamo promuovere un turismo che non si concentri solo sulle mete più popolari, ma che sappia valorizzare ogni angolo del territorio, favorendo la destagionalizzazione e depolarizzando i flussi turistici. In questo modo, possiamo contribuire a preservare il nostro patrimonio e garantire benefici a lungo termine per le generazioni future.

Il 2024 è stato un anno positivo per il turismo in Italia. È soddisfatto?

Il 2024 è stato un anno di grande ripresa e crescita per il turismo in Italia, e sono sicuramente soddisfatto dei risultati. Abbiamo visto un aumento significativo di viaggiatori, anche grazie all'adozione di strategie di destagionalizzazione che abbiamo promosso attraverso le nostre campagne. Tuttavia, c'è ancora molto da fare. La sfida non è solo attrarre più turisti, ma farlo in modo sostenibile, garantendo che il turismo continui a essere una risorsa e non un peso per le nostre città e comunità.

I social sono un buon mezzo per chi ama viaggiare e scegliere delle nuove mete?

Assolutamente sì. I social media sono diventati uno strumento essenziale per ispirare e informare i viaggiatori. Offrono una finestra immediata su luoghi nuovi e spesso poco conosciuti, permettendo di scoprire mete al di fuori dei circuiti tradizionali. Da Visit Italy, utilizziamo i social per raccontare storie autentiche e per connettere le persone con il territorio, promuovendo esperienze che vanno oltre il turismo di massa. I social hanno un potenziale straordinario per valorizzare il nostro patrimonio in modo coinvolgente e accessibile.

Quando si è avvicinato al mondo dell'imprenditoria?

Mi sono avvicinato all'imprenditoria molto presto, spinto dalla voglia di creare qualcosa di significativo. Sono sempre stato attratto dall'idea di poter fare la differenza attraverso progetti che abbiano un impatto reale sulle persone e sui territori. Prima di fondare Visit Italy, avevo già sperimentato in altri ambiti, ma è stato il turismo a darmi l'ispirazione definitiva per creare una piattaforma che potesse valorizzare il mio Paese in maniera innovativa e sostenibile.

Quali saranno le sue prossime sfide?

Le sfide future saranno molteplici, ma tutte emozionanti. Da un lato, continueremo a lavorare per promuovere un turismo più equilibrato e sostenibile, con una maggiore attenzione alle destinazioni meno conosciute. Dall’altro, ci concentreremo sull'integrazione di nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, per migliorare l'esperienza dei viaggiatori e ottimizzare la gestione dei flussi turistici. Inoltre, vogliamo espandere il nostro network di collaborazioni con brand globali, mantenendo sempre al centro la nostra mission: raccontare l’Italia in modo autentico e sostenibile.





