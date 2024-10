Uccio De Santis in Fiera con il suo spettacolo 'Non so che fare prima'

BARI - Proseguono gli appuntamenti serali della 87esima Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante. Sabato 5 ottobre, alle 21, nell’Area 47 Ovest del quartiere fieristico si terrà lo spettacolo “Non so che fare prima” di e con Uccio De Santis, volto e ideatore del format televisivo comico Mudù.Accompagnato dagli storici colleghi Umberto Sardella, Antonella Genga e Giacinto Lucariello, il noto attore e cabarettista barese proporrà un viaggio nei ricordi, dipingendo tanti gustosi quadretti familiari: il padre che lo voleva avvocato, la madre che lo voleva bravo ed educato, le discussioni con la moglie per le vicissitudini di coppia di ogni giorno. Non necessariamente in quest’ordine, perché Uccio non sa mai cosa fare prima. In ogni caso, cambiando l’ordine delle battute, l’effetto comico non cambia.Attraverso monologhi di vita vissuta, sketch di coppia, barzellette e un po’ di musica, lo show racconterà la vita di un “comico per vocazione”, dagli esordi per vincere la timidezza alle feste in casa, sino ad arrivare al suo grande amore: il teatro. Non mancheranno le divertenti interazioni con il pubblico, vero cavallo di battaglia dell’artista pugliese, che creerà siparietti comici di gran divertimento, raccontando storie in cui ognuno si può identificare.Appassionato di spettacolo sin da bambino, Uccio De Santis ha iniziato il suo percorso artistico realizzando esibizioni comiche in giro per la Puglia, al fianco del suo amico e futuro collega Emanuele Tartanone. La ribalta nazionale è arrivata nel 1998 grazie alla partecipazione alla sesta edizione del programma “La sai l’ultima?” su Canale 5 con Gerry Scotti e Natalia Estrada. Nel 2000 ha dato vita a Mudù, famosa striscia di barzellette ancora in onda su Telenorba, mentre quattro anni dopo ha fatto la sua comparsa nel film “Le barzellette” di Carlo Vanzina al fianco di Gigi Proietti, Carlo Buccirosso e Giuseppe De Rosa e nel 2005 nella fiction “Il giudice Mastrangelo” con Diego Abantatuono e Amanda Sandrelli. Oltre ad aver recitato in numerosi film e fiction Rai come “Rex” e “Un medico in famiglia”, è stato ospite di diverse trasmissioni televisive e ha fatto parte del cast del programma comico “Made in Sud”.L’accesso all’area eventi sarà consentito ai possessori del biglietto a pagamento cartaceo o digitale convertito in braccialetto al point presente all’interno del quartiere fieristico.