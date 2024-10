Israele: un anno dall'attacco di Hamas, razzi dalla Striscia di Gaza durante le celebrazioni

Esattamente un anno fa, l'attacco di Hamas contro Israele scosse il Medioriente, segnando l'inizio di una nuova fase di tensioni e conflitti nella regione. Oggi, in occasione dell'anniversario, sono state organizzate celebrazioni commemorative in Israele, cominciate con un minuto di silenzio alle 6:29 ora locale (le 5:29 in Italia), il momento esatto in cui, lo scorso anno, il movimento islamista palestinese Hamas diede inizio all'assalto nel sud del Paese.

Le commemorazioni si sono tenute a Reim, una delle località più colpite dall'attacco. Tuttavia, proprio durante queste celebrazioni, l'esercito israeliano (IDF) ha segnalato il lancio di quattro razzi provenienti dal sud della Striscia di Gaza. L'allarme aereo è scattato alle 6:31 (le 5:31 in Italia) in diverse comunità vicine alla Striscia.

L'aeronautica israeliana ha rapidamente reagito, intercettando tre dei razzi, mentre il quarto è caduto in un'area aperta, fortunatamente senza provocare danni o vittime. L'ala militare di Hamas ha rivendicato il lancio, dimostrando che la tensione tra Israele e il gruppo palestinese resta alta, anche in questa giornata di commemorazione.

L'anniversario dell'attacco di Hamas rappresenta un momento di riflessione per Israele, che continua a fronteggiare la minaccia costante di razzi e attacchi provenienti da Gaza, mantenendo alta la vigilanza sulla sicurezza del proprio territorio.