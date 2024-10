Italia-Belgio: terza sfida a Roma per la Nations League

Un precedente amaro che, nel segno del riscatto, potrà spingere gli azzurri di Spalletti al successo per ipotecare la qualificazione ai Quarti di finale di Nations League in programma dal 20 al 25 marzo 2025. A questa sfida è particolarmente legata la Puglia per le due amichevoli giocate a 44 anni di distanza l'una dall'altra; la prima si giocò al Della Vittoria di Bari il 16 gennaio 1955, e terminò 1-0 per gli azzurri, e la seconda al Via del Mare di Lecce il 13 novembre 1999, con la vittoria del Belgio per 1-3.

Oggi alle 20.45, con diretta su Rai Uno, lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà per la sessantacinquesima volta la Nazionale italiana ed il terzo confronto tra Italia e Belgio sul proprio rettangolo di gioco. La prima "sfida romana" fu l'amichevole disputata il 26 gennaio 1977, vinta dagli azzurri per 2-1. Tre anni dopo, il 18 giugno 1980, le due Nazionali si affrontarono sul rettangolo dell'Olimpico nella sfida che valeva l'accesso alla finale dell'Europeo del 1980, svoltosi in Italia. Finì 0-0, ma passò il Belgio per la migliore differenza reti.