ITS Mobilità Sostenibile Aerospazio: al via corsi a Bari

“Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile”;

“Tecnico Aeronautico Avanzato” che punta su Handling, Security e Piloting, (sedi di Bari e Brindisi);

“Tecnico Superiore delle Tecnologie Digitali e Aerospaziali” (sedi di Bari e Brindisi).



Questi corsi vanno ad aggiungersi a tutta l’offerta formativa, che comprende: “Tecnico Superiore delle Tecnologie produttive per l’aerospazio” che focalizza l’attenzione sui materiali compositi, sia metalli che polimeri, sull’automazione, sull’additive manufacturing e sulle tecnologie dello spazio, a Brindisi/Francavilla; “Tecnico Superiore per la Manutenzione degli Aeromobili” con esami riconosciuti ENAC, sede di Brindisi; “Tecnico Superiore per la manutenzione dei motori aeronautici e nautici”, nella sede di Tricase/Alessano (LE). “Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile aeronavale” droni e mezzi da diporto, aeromobili ultraleggeri, idrovolanti, barche a vela e motori, sede di Tricase/Alessano.



“Stiamo assistendo a un grande sviluppo dell'aerospazio e della mobilità sostenibile e integrata. Non esistono più i singoli mezzi di trasporto, ma si concepisce il sistema nella sua interezza e complessità, come un organismo che vive e respira ed è aero, elicottero, ferrovia, mezzo navale, veicolo stradale. Agli elicotteri, in particolare, spetta un posizione di primo piano nella logistica integrata e la loro manutenzione appare strategica per consentirne un utilizzo ottimale, garantendo il volo in sicurezza e la massima durabilità del mezzo. – spiega il Presidente dell’ITS Academy Mobilità Sostenibile - Aerospazio Puglia Antonio Ficarella – “Gli ITS Academy sono preziose opportunità per le giovani e i giovani che dopo il diploma vogliono dedicarsi ad un biennio di alta formazione per acquisire un titolo di tecnico superiore spendibile da subito per il mercato del lavoro. Il nostro percorso è concepito con un approccio assolutamente innovativo di tipo itinerante e esperienziale: sono previsti momenti di formazione e esperienze di lavoro presso diverse Aziende, sia in Italia che eventualmente all’estero, utilizzando le risorse specifiche del PNRR per il totale sostegno dei costi per i corsisti.”



“Molto spesso le imprese lamentano mancanza di tecnici specializzati nei diversi comparti e molto spesso sono costrette ad attingere queste risorse da altre regioni. Bene invece offrire sempre più corsi di specializzazione ai ragazzi della nostra terra in modo da formarli prepararli per varcare la soglia del lavoro con più competenza e pragmaticità.”, dichiara la Vicepresidente di Confindustria Bari BAT Annabella Cascione.

BARI - L’ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio amplia la sua offerta formativa e nel suo ventaglio di proposte per il biennio 2024/26 ora ci sono corsi anche a Bari, in collaborazione con il Politecnico di Bari e con il supporto strategico di Confindustria Bari e BAT. Oltre alla sede di Brindisi in Cittadella della Ricerca, al polo salentino di Tricase/Alessano, focus sulla mobilità sostenibile con corsi di alta formazione interamente finanziata per diplomati, senza limiti di età, in partenza presso Mete Business School, del Politecnico di Bari e Confindustria Puglia, in Viale Japigia, 188 a Bari.In una Puglia che aspira a crescere e diventare pioniera di sviluppo tecnologico e innovativo nel Sud Italia e anche nel Mediterraneo, ITS Mobilità Sostenibile Aerospazio offre alta formazione che si traduce in lavoro. Si tratta di percorsi biennali che puntano a sviluppare competenze specifiche spingendo i giovani verso le tecnologie innovative e l’impresa sostenibile. I corsi dell’ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca, scuole, enti di formazione ed enti locali, è previsto il conseguimento di un diploma 5° livello EQF.Gli ITS Academy sono scuole di formazione ad alta specializzazione tecnologica post diploma, paralleli ai percorsi accademici, della durata di due anni, che permettono di conseguire il titolo di Tecnico Superiore. Sono importanti perché integrano le esigenze dell’istruzione e della formazione con quelle del mondo del lavoro. I profili tecnici formati hanno capacità richieste dalle imprese.I corsi si rivolgono a persone che hanno conseguito un diploma di maturità e che desiderano avviare una carriera professionale in un settore tecnologico in forte crescita e strategico. Non ci sono limiti di età.ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia ha nella sua mission tematiche di grande rilevanza, che diventano focus imprescindibile da quale far scaturire un momento di riflessione sinergica per scrivere il futuro del territorio. A Bari, in particolare, si formano i tecnici specializzati in grado di guardare alla mobilità sostenibile, che è più complessa di quella tradizionale: si guarda a un modello tecnico-economico in linea con i valori di un’economia sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Grazie ai fondi PNRR, possono essere concesse borse di studio per garantire il diritto allo studio alle studentesse e agli studenti, e il sostegno per lo svolgimento degli stage e dei tirocini formativi anche all’estero, per garantire un percorso formativo professionale e una crescita personale di assoluto livello.I Corsi attivati quest’anno a Bari sono: