La scelta di Sigfrido Ranucci passa per Foggia

Una carriera che, prima di Report, lo ha visto inviato del Tg3 e poi di Rainews. Da queste pagine emerge l’autoritratto coraggioso di un uomo che, nonostante la pressione costante della realtà nei suoi aspetti più duri, non cede al cinismo, non smette di chiedersi e di chiederci: “Qual è la scelta giusta?”. E di trovare ogni volta la risposta, per rispettare la promessa che lo lega a un pubblico che ha ancora a cuore la legalità e la giustizia sociale. Su tutto, il valore e il diritto costituzionale alla libertà di stampa. La forza di Report è nella semplicità della scelta: offrire ai cittadini il racconto crudo dei fatti attraverso un rigoroso lavoro di ricerca, anche quando la strada è irta di pericoli che toccano le vite personali dei giornalisti. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. L’appuntamento con Sigfrido Ranucci è promosso dalla Aps SpazioBaol, con il sostegno di Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con la Provincia di Foggia, il partenariato di Biblioteca ‘La magna Capitana’ e libreria Ubik Per la prima volta Ranucci racconta il cammino che lo ha condotto sin qui; lo fa scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena, ma anche evocando le figure familiari e professionali che lo hanno influenzato. Un'autobiografia che si intreccia con i fatti più scottanti dell'attualità.

FOGGIA - Proprio ieri il Presidente del Senato La Russa ha attaccato Report definendolo un programma che fa politica. Eppure quello del giornalismo d’inchiesta è un lavoro scomodo che ha a che vedere con la politica nella misura in cui è al servizio dei cittadini. Da anni sotto scorta per via di alcune inchieste e delle minacce ricevute Sigfrido Ranucci è il noto conduttore di Report, forse il programma simbolo del giornalismo d'inchiesta in tv, sicuramente il più scomodo. A 10 giorni dalla nuova edizione che andrà in onda su Rai Tre Sigfrido Ranucci sarà ospite a Foggia giovedì 17 ottobre alle 19.00 nella splendida cornice di Palazzo Dogana per la presentazione de La scelta edito da Bompiani per una puntata speciale di Questioni Meridionali, il festival promosso dall’Aps SpazioBaol con il sostegno di Teatro Pubblico Pugliese. A introdurre e moderare l’incontro sarà Vito Giannulo, giornalista e conduttore Rai.