Laser in Isteroscopia, una giornata di formazione per ginecologi di Taiwan

FOGGIA - Un gruppo di ginecologi provenienti da Taiwan, nei giorni scorsi, ha seguito nel “Policlinico Foggia” una giornata di formazione sull'uso della tecnologia laser in Isteroscopia, un'eccellenza della Struttura di Ostetricia e Ginecologia Universitaria.Il professor Luigi Nappi, uno dei massimi esponenti a livello internazionale in questo campo, e la dottoressa Anna Morrone, responsabile del Servizio di Isteroscopia, hanno guidato la giornata e mostrato ai colleghi di Taiwan procedure isteroscopiche (polipectomie, metroplastiche e miomectomie), tecniche di eccellenza della Scuola di Ginecologia Universitaria del “Policlinico Foggia”."Un’esperienza di scambio e crescita professionale - ha commentato il professor Nappi - che ha reso questa giornata davvero speciale. Un ringraziamento particolare va anche a tutto il personale infermieristico e di sala operatoria, il cui supporto e professionalità sono stati fondamentali per il successo della giornata".I chirurghi che hanno effettuato le procedure, accanto al professor Nappi e alla dottoressa Morrone, sono stati il dirigente medico e dottore di ricerca Felice Sorrentino e gli specialisti in formazione Francesco Maria Zullo e Michele Pio Daniele. L’anestesista è stato il dottor Luigi Montrano, la coordinatrice dottoressa Sara Falcone, gli strumentisti di sala Gabriella Obbedio, Giuliana Cataneo, Roberto Sfregola, Rosangela Degni e gli operatori sociosanitari Silvana Sponsillo e Giuseppina Criasia.