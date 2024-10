L’ex cinema Ciaky di Bari diventa la nuova sede dell’Arpal Puglia

BARI - L’ex cinema multisala Ciaky, situato nel quartiere San Paolo di Bari, sta per intraprendere un’importante trasformazione. Dopo la chiusura definitiva nel settembre 2024, l’edificio sarà riconvertito nella nuova sede dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (Arpal) Puglia.Inaugurato nel gennaio 2016, il Ciaky si era affermato come uno dei cinema multisala più moderni di Bari, vantando nove sale in grado di ospitare oltre milleduecento spettatori. Tuttavia, a causa della diminuzione delle presenze e dell’aumento dei costi di gestione, il cinema ha chiuso i battenti dopo otto anni di attività.L’edificio è stato acquistato per 4 milioni di euro e la sua trasformazione in sede Arpal rappresenta una strategia per migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi offerti dall’agenzia. La nuova sede consentirà di centralizzare le attività e di fornire spazi più adeguati per le esigenze di cittadini e lavoratori.Questa trasformazione segna un cambiamento significativo per il quartiere San Paolo. Se da un lato la chiusura del cinema ha suscitato nostalgia tra i residenti, dall’altro la nuova sede dell’Arpal promette di portare benefici concreti alla comunità. L’agenzia offrirà servizi di orientamento e formazione professionale, supporto nella ricerca di lavoro e altre iniziative destinate a migliorare l’occupabilità dei cittadini pugliesi.La nuova sede dell’Arpal Puglia sarà operativa entro la fine del 2025. Questo progetto non solo mira a potenziare i servizi offerti dall’agenzia, ma anche a rivitalizzare l’area circostante, creando nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. La presenza dell’Arpal potrebbe attrarre ulteriori investimenti e iniziative nel quartiere, contribuendo al rilancio complessivo della zona.La riconversione dell’ex cinema Ciaky in sede dell’Arpal Puglia rappresenta un’importante evoluzione per Bari, riflettendo la capacità della città di adattarsi e reinventarsi. La nuova sede dell’Arpal non è solo un simbolo di crescita, ma anche una promessa di sviluppo per il quartiere San Paolo e per l’intera comunità barese.