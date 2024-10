Lavoro e disabili: Perrini (Fratelli d’Italia) denuncia fondi inutilizzati da oltre 10 milioni di euro

BARI - Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, ha espresso profonda delusione e indignazione riguardo alla mancata attuazione di interventi a favore del collocamento dei disabili in Puglia. Durante un'audizione in Commissione Lavoro con il presidente dell’associazione Disabili Attivi, Francesco Vinci, Perrini ha dichiarato: "Mortificato è la parola che meglio racchiude il mio stato d’animo. Abbiamo a disposizione oltre 10 milioni di euro e, dal 2020, non sono stati spesi per favorire l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.”

Perrini ha ricordato come la Giunta regionale approvò nel luglio 2020 un Programma di interventi mirati per il collocamento dei disabili, finanziato con oltre 10 milioni di euro. Tuttavia, dal suo avvio, questo programma non ha prodotto risultati concreti, alimentando il sospetto di un provvedimento usato per scopi elettorali, dato che le elezioni regionali si sarebbero tenute appena pochi mesi dopo.

In Commissione, il dirigente Giuseppe Lella, in rappresentanza dell’assessore al Lavoro Sebastiano Leo, ha attribuito il blocco dei fondi a questioni contabili, annunciando che per gennaio 2025 è previsto un Piano per facilitare l’inserimento lavorativo dei disabili. Il piano punta a finanziare tirocini, adeguare postazioni di lavoro e incentivare assunzioni.

“Vigileremo affinché non si ripeta una campagna elettorale sulla pelle dei disabili pugliesi,” ha concluso Perrini, impegnandosi a monitorare l’avanzamento dei progetti per garantire che i fondi vengano finalmente destinati a supporto di un collocamento lavorativo equo per i disabili della regione.