Lecce, il Fiermonte Museum aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

LECCE - Un appuntamento imperdibile al Fiermonte Museum di Lecce per vivere l'arte in famiglia e scoprire la bellezza che ci circonda, quello di domenica 13 ottobre, Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), giunta alla sua undicesima edizione.Il tema per il 2024 è “Un Museo Green” con l’invito a riflettere sull'importanza della sostenibilità ambientale, promuovendo il rispetto e la cura del nostro pianeta attraverso il linguaggio dell’arte.Il Fiermonte Museum, che fa parte de La Fiermontina Family Collection e ha aperto lo scorso maggio in vico dei Raynò 4 nel cuore del Barocco leccese, non è un semplice museo, ma un luogo immersivo dove ogni opera e ogni angolo racconta una storia di passione, arte e vita. Dedicato alla straordinaria figura di Antonia Fiermonte, pittrice e violinista, spirito libero negli anni ’30 che morì nel 1956 a soli 42 anni, questo spazio suggestivo guida i visitatori attraverso un viaggio emozionale che unisce l’arte dei primi decenni del XX secolo alle nuove tecnologie.Olografie, realtà virtuale e panorami stereoscopici si fondono con le opere - gli acquerelli di Antonia Fiermonte, i blocchi di marmo che diventano poesia di René Letourneur (1898-1990) e le sculture in bronzo di Jacques Zwobada (1900-1967), creando un'esperienza che tocca il cuore e la mente.In occasione della Giornata delle Famiglie al Museo, il Fiermonte Museum si trasformerà dalle 14 alle 19, in uno spazio vivo, pieno di colori, risate e creatività. Le famiglie saranno accolte in un ambiente caloroso e inclusivo, un giardino segreto all’ombra di un’altissima araucaria, dove i più piccoli potranno diventare protagonisti attivi dell'arte. Carta, matite e pastelli saranno a disposizione dei piccoli artisti per lasciarsi ispirare dalle opere in esposizione e creare nuovi ricordi legati alla famiglia.I guest ambassador del museo guideranno le visite (per l’occasione il biglietto adulti sarà ridotto a 5 euro e per i ragazzi fino a 12 anni sarà gratuito) e offriranno supporto a tutte le famiglie e ai bambini che potranno ricevere suggerimenti creativi e vivere un'esperienza indimenticabile. I disegni realizzati durante la giornata verranno condivisi sui social media del museo, con l'hashtag #JeSuisFIER, per celebrare la creatività e l’entusiasmo dei più piccoli.Questa giornata sarà un’occasione per grandi e piccini di confrontarsi, giocare, imparare e stupirsi insieme. Il Fiermonte Museum si propone di far vivere a ogni visitatore un’esperienza che lasci un segno indelebile nel cuore dei bambini e che riaccenda negli adulti il desiderio di tornare ancora e ancora in questo luogo magico. Partecipare alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo significa abbracciare una sfida importante: rendere l'arte accessibile a tutti e sensibilizzare le nuove generazioni a un dialogo consapevole con il patrimonio culturale.Info: Fiermonte Museum, vicolo dei Raynò 4, Lecce – tel. 0832 1795982 – www.fiermontemuseum.comnasce dal desiderio dei fratelli Fouad Giacomo e Antonia Yasmina Filali di ripercorrere i luoghi legati alla nonna Antonia e allo zio Enzo Fiermonte, dalla Puglia loro terra di origine, passando per Parigi fino in Marocco. A Lecce include La Fiermontina Luxury Home, antica masseria del ‘600 con diciannove camere e suites, di cui tre nella vicina Suites à Côté, impreziosite da opere d’arte e un vasto giardino, al riparo delle antiche mura urbiche, con ulivi secolari e alberi d’arancio, che offrono ombra allo Zéphyr Restaurant, alla piscina e alle sculture dei due artisti francesi René Letourneur e Jacques Zwobada. A pochi metri, in vico dei Raynò, il nuovo Fiermonte Museum che accoglie opere d’arte della collezione privata, tra i dipinti di Antonia Fiermonte, le sculture e i disegni di René Letourneur e Jacques Zwobada e quattro suites dedicate alle Arti. La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso, costruito nel 1775 a due passi dalla Basilica di Santa Croce, ha dieci eleganti suite, ampio Rooftop con piscina e vista sui tetti, da cui è possibile godere indimenticabili tramonti, una zona Wellness con Relaxarium e Sala Massaggi e un bel giardino privato. Ad agosto 2021 ha aperto a Parigi La Fiermontina Vendôme, un lussuoso appartamento a uso esclusivo, nell’omonima piazza tra le più importanti al mondo, immerso in una galleria d’arte e circondato dalle più rinomate boutique di Parigi. A giugno 2023 è stato inaugurato un nuovo ambizioso progetto, La Fiermontina Ocean, un eco retreat in Marocco, dove il lusso incontra i valori e l’autenticità del territorio.