Lecce, riqualificazione Galleria Mazzini: pubblicato il concorso di progettazione

Marcucci: "Obiettivi bellezza e funzionalità"





LECCE - "L’obiettivo del Concorso di progettazione, e del lavoro svolto in questi mesi, è evidente: poter contare su progetti di assoluta qualità per immaginare il nuovo volto e le nuove funzioni della Galleria Mazzini a Lecce; un luogo centrale nella vita della città, punto di snodo importante per attività economiche e servizi, divenuto sempre più nel tempo anche spazio pienamente vissuto nel tempo libero. Un vero e proprio salotto urbano, che il Concorso punta a riqualificare con un profilo estetico e funzionale riconosciuto e riconoscibile. Per noi architetti si tratta di un’occasione assolutamente sfidante, che conferma la rilevanza del Concorso di progettazione in due fasi anche per la rigenerazione e la riqualificazione dello spazio urbano, e apre all’apporto del mondo delle competenze per poter contare su soluzioni all’altezza del valore dell’intervento e delle attese che si sono generate. Galleria Mazzini, insieme all’omonima Piazza è, con Piazza Sant’Oronzo, uno dei cuori della città, il che ci restituisce pienamente anche l’importanza del Concorso pubblicato sulla piattaforma dedicata del Consiglio Nazionale degli Architetti per il restyling della Galleria Mazzini e la necessità di ridisegnare le connessioni tra questo spazio e l’area circostante. Il lavoro preparatorio svolto insieme ad Arca Sud in questi mesi per arrivare a questo risultato è stato intenso e proficuo, e ringraziamo il Consiglio Nazionale Architetti per l’apporto determinante".





Così Tommaso Marcucci, presidente Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lecce a proposito della pubblicazione sulla piattaforma dedicata del Consiglio Nazionale degli Architetti https://www.concorsiawn.it/galleria-mazzini-lecce del Concorso di progettazione in due fasi per la riqualificazione della "Galleria Mazzini" nel Comune di Lecce.





La pubblicazione segue una intensa fase di impegno che, a valle della condivisione tra la stessa Agenzia regionale per la Casa e l’Abitare ARCA-Sud Salento, la Regione Puglia, il Comune di Lecce, gli Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri, ha visto l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lecce e Arca Sud Salento lavorare fianco a fianco per predisporre l’intera documentazione di gara e poter raggiungere in modo capillare, grazie all’utilizzo della Piattaforma dei concorsi messa a disposizione a titolo gratuito dal CNAPPC, tutta la platea dei professionisti a scala nazionale e internazionale interessati a misurarsi con la procedura del concorso di progettazione e l’esigenza di una nuova configurazione, di grande qualità estetica, sostenibile flessibile e inclusiva, per una parte così rilevante e vitale della città di Lecce.





Nelle Linee Guida per la riqualificazione, contenute nel "Documento di Indirizzo alla Progettazione", vengono indicati come obiettivi qualificanti: Chiusura della Galleria mediante vetrate antisfondamento, in modo da garantire adeguata protezione durante le ore di chiusura di negozi e uffici; Realizzazione di adeguata aereazione forzata; Realizzazione impianto antincendio, comprensivo della cartellonistica sulla base della normativa vigente; Rifacimento della pavimentazione e trattamento dei marmi dei pilastri; Rimozione dei tralicci in acciaio e rifacimento dei lucernai; Realizzazione di nuovo sistema di illuminazione e dell’impianto elettrico; Inserimento elementi di arredo.





La proposta progettuale dovrà inoltre prevedere una possibile soluzione per il collegamento pedonale diretto dalla Galleria Mazzini alla Piazza Mazzini, oggi separato da sede viaria.





La scadenza per l’invio degli elaborati progettuali per la prima fase del concorso è prevista per il 22 novembre.





I criteri per la valutazione delle proposte progettuali da parte della Commissione Giudicatrice saranno la qualità estetica ed architettonica della soluzione progettuale e del suo inserimento nel contesto urbanistico e paesaggistico, la rispondenza della proposta agli obiettivi definiti dal DIP, l’utilizzo di materiali naturali e tradizionali, l’innovazione tecnologica e costruttiva, la sostenibilità energetica e la flessibilità e adattabilità della proposta.





Il Concorso di progettazione è reso possibile grazie ad una rete di attori che vede insieme l’Agenzia regionale per la Casa e l’Abitare Arca Sud Salento, la Regione Puglia, il Comune di Lecce, gli Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri.





"Non a caso" prosegue Tommaso Marcucci "il bando di Concorso indica la necessità di migliorare la funzionalità sociale dell’area, concependo la Galleria come un luogo ideale per l’aggregazione e l’inclusione, perfettamente inserito nel contesto urbano, versatile e funzionale alle esigenze di tutte le categorie sociali, soprattutto famiglie e bambini, e spazio polifunzionale per accogliere manifestazioni culturali. Un luogo dalla qualità estetica riconosciuta, sostenibile e capace di confermare il suo essere attrattore urbano".