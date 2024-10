Incidenti stradali: tecnici dell'ANSFISA in sopralluogo a Cassano dopo la tragedia sul cavalcavia

BARI - Due tecnici dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), dipendente dal Ministero dei Trasporti, si sono recati a Cassano delle Murge per effettuare un sopralluogo sul luogo dove, lo scorso 29 settembre, hanno tragicamente perso la vita due giovani: Greta Francone, 21 anni, e Francesco Castellaneta, 24 anni.

I due ragazzi si trovavano a bordo di una Mercedes che, secondo le ricostruzioni, ha sfondato il guardrail di viale Europa prima di precipitare dal cavalcavia, compiendo un volo di circa 8 metri. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, portando le autorità a verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza dell'infrastruttura.

I tecnici di ANSFISA hanno esaminato le condizioni generali della strada, prestando particolare attenzione alla segnaletica, all'illuminazione e allo stato del guardrail, che non è riuscito a evitare la caduta del veicolo. L'analisi dei tecnici servirà a determinare se ci siano stati problemi strutturali o carenze nella manutenzione del tratto stradale in questione.

Nel frattempo, la Procura della Repubblica di Bari ha aperto un fascicolo d'inchiesta contro ignoti, senza indagati al momento, per fare luce sulle dinamiche dell'incidente e valutare eventuali responsabilità nella tragedia.