Lecce sconfitto dall'Udinese: seconda battuta d'arresto consecutiva, decide Zemura su punizione

Nel secondo tempo, al 24’, Ramadani non inquadra la porta con un destro. Al 30’, l’Udinese passa in vantaggio con Zemura su punizione. Al 35’, Rafia manca di poco il pareggio, mentre al 37’ Dorgu non concretizza una buona occasione. Per il Lecce è la seconda sconfitta consecutiva dopo il 3-0 subito dal Milan al “Meazza”.





I giallorossi sono quindicesimi in classifica con 5 punti, insieme a Parma, Cagliari e Genoa. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il Lecce affronterà la Fiorentina domenica 20 ottobre alle 15 al “Via del Mare” per l’ottava giornata di Serie A.

Il Lecce perde 1-0 contro l’Udinese al “Bluenergy Stadium” nella settima giornata di Serie A. Nel primo tempo, all'8’, Ramadani va vicino al gol. Al 10’, Dorgu sfiora la rete. Al 33’, Kabasele colpisce la traversa di testa, mentre al 39’ Zarraga, con un sinistro, centra il palo.