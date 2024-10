L'elogio del talento: innovazione e formazione al centro dell'evento finale della Regione Puglia alla Fiera del Levante

BARI - Si è concluso con un evento speciale il ciclo di attività organizzato dalla Regione Puglia nel padiglione 152 della Fiera del Levante, con la tavola rotonda dal titolo "L’elogio del talento, tra innovazione e formazione". Lo spettacolo immersivo in 3D del gruppo XCube, che ha visto protagonisti cinque giovani performer pugliesi danzare tra led, laser e musica, ha aperto l'incontro. Durante l'evento è stata inoltre lanciata la Fiera Didacta Italia – Edizione Puglia, in programma dal 16 al 18 ottobre.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso grande soddisfazione per l’incontro, definendolo “un’iniezione di energia”. “È stato bellissimo questo incontro preliminare alla meravigliosa manifestazione che sarà Didacta Italia. Una riflessione generale sulla scuola dedicata a Gaetano Salvemini, un grande meridionalista che aveva già intuito, molto prima dell'intelligenza artificiale, come garantire diritti fondamentali, tra cui il pensiero libero e informato, attraverso la scuola, il luogo che offre un posto nella società,” ha detto Emiliano.

Tra i partecipanti alla tavola rotonda, moderata da Silvia Pellegrini, direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, c’erano anche Sebastiano Leo, assessore regionale all’Istruzione e Lavoro, Ferdinando De Giorgi, coach della nazionale italiana di volley, e Fausto D’Elia, direttore creativo e motivatore.

L’assessore Leo ha sottolineato l’importanza di coltivare il talento e favorire la sua crescita attraverso l’innovazione e la formazione. “Il talento è una capacità innata che va coltivata per non restare latente. La scuola è la chiave per far emergere e sviluppare questo potenziale. L'innovazione, invece, è il motore del cambiamento nel mondo moderno. Per i giovani, è essenziale padroneggiare le nuove tecnologie e sviluppare un approccio creativo per affrontare le sfide moderne. Investire nella formazione dei nostri giovani significa investire nel futuro della Puglia, creando le condizioni per svilupparsi qui, senza dover cercare fortuna altrove,” ha dichiarato.

De Giorgi, portando la sua esperienza sportiva, ha parlato dell'importanza del lavoro di squadra per far emergere il talento: “Accompagnare un talento verso la sua realizzazione è importante, ma è altrettanto fondamentale la realizzazione insieme alla squadra. Il talento individuale non può fiorire senza essere messo al servizio di uno scopo comune. E questo vale in ogni campo, non solo nello sport.”

L'incontro ha visto la partecipazione attiva di docenti e studenti degli Istituti Tecnici Superiori pugliesi, che hanno interagito con i relatori, rendendo l’evento un momento di confronto e ispirazione sul futuro dell’istruzione e della formazione in Puglia.