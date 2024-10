Lecce, tornano le 'Notti della Moda': l'Istituto 'A. De Pace' apre le porte alla città

Confindustria Accessori Moda, Sistema Moda Italia e Rete TAM ancora insieme per valorizzare l’eccellenza del sistema educativo con studenti e famiglie





LECCE – Il 25 ottobre, a Lecce, tornano le "Notti della Moda": l’iniziativa di Rete TAM, la rete nazionale degli istituti dei settori Tessile, Abbigliamento e Moda, con la collaborazione di Confindustria Accessori Moda e Sistema Moda Italia per permettere ai cittadini di conoscere meglio l’eccellenza formativa della scuola. Le porte dell’Istituto A. De Pace si apriranno fuori dal normale orario di lezione, con l’obiettivo di raccontare i programmi formativi e mostrare, durante una sfilata, le creazioni realizzate dai docenti e studenti.





Le "Notti della Moda", che sono organizzate a livello territoriale in collaborazione tra gli istituti tecnici e professionali e le locali associazioni d’impresa, rappresentano un importante momento di incontro tra il sistema educativo e i cittadini: attraverso l’esposizione delle collezioni realizzate, infatti, viene valorizzato il lavoro svolto da studenti e insegnanti, in un accogliente clima di festa.





"Siamo lieti di essere giunti alla sesta edizione di questa iniziativa che ogni anno ci permette di raccontare e valorizzare l’operato dei nostri insegnanti e dei nostri studenti, creando così valore sia per gli studenti che per il territorio. Ci auguriamo che questo momento sia sfruttato al massimo per favorire l’incontro e il dialogo tra i nostri istituti e i loro territori" commenta Roberto Peverelli, Presidente Rete TAM.