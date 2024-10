L’editoria pugliese alla Frankfurter Buchmesse 2024

Le case editrici pugliesi Besa editrice, Secop edizioni, Edizioni Dedalo, Krill Books, Les Flâneurs Edizioni, Terra Somnia Editore, Pensa Multimedia, AnimaMundi edizioni, Gelsorosso e Kurumuny saranno presenti nello stand collettivo italiano realizzato da ICE – Italian Trade Agency e Associazione Italiana Editori grazie al sostegno della Regione Puglia nell’ambito delle attività di Parole a sistema, la linea d’intervento per lo sviluppo e la promozione del comparto dell’editoria pugliese attuata dal Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionali per le Arti e la Cultura.





Le case editrici pugliesi hanno inoltre, per la prima volta, partecipato a webinar propedeutici, organizzati dal Teatro Pubblico Pugliese e realizzati dall’Associazione Italiana Editori, su I contratti editoriali: tipologie, casi pratici e direttiva Copyright e Come prepararsi alla partecipazione alle fiere per la compravendita dei diritti con un market focus su Sud America e Germania con l’obiettivo di arrivare a Francoforte con un bagaglio di competenze più efficace e competitivo.

BARI - Il sistema editoria pugliese partecipa per la prima volta alla Frankfurter Buchmesse, la più importante fiera del libro internazionale per la compravendita dei diritti editoriali in programma dal 16 al 20 ottobre a Francoforte, che quest’anno vede l’Italia celebrata in qualità di paese ospite d’onore. La manifestazione, fondata nel 1949, si svolge con cadenza annuale e nel 2023 ha registrato oltre 4.000 espositori provenienti da 95 Paesi e 215.000 visitatori.