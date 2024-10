L'Inclusion Fest arriva a Corato

Prosegue il viaggio dell’Inclusion Fest, l’evento dedicato alla sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e della diversità. La prossima tappa si terrà a Corato il 9 ottobre 2024, un appuntamento di grande rilievo che unisce sport, musica e dialogo in un'unica esperienza coinvolgente e inclusiva.

Organizzato grazie all’impegno della prof.ssa Giusi Antonia Toto, docente di Didattica e Pedagogia Speciale presso l'Università di Foggia e coordinatrice del Learning Sciences Institute (LSi), l’Inclusion Fest ha l'obiettivo di creare consapevolezza sulle sfide che le persone con disabilità affrontano quotidianamente e di offrire spunti concreti su come superarle attraverso l'integrazione di attività sociali, culturali e sportive.

Un momento culminante dell’evento sarà la consegna del prestigioso "Premio Inclusione 4.0" – seconda edizione, un riconoscimento che vuole mettere in luce l’impegno di chi promuove l’inclusione a 360 gradi. Il premio verrà consegnato a tre figure di spicco: l’atleta paralimpico Tony Fiore per il suo contributo all’inclusione sportiva, la dott.ssa Guendalina Peconio per i suoi studi sulla ricerca inclusiva e l’associazione WorkAut per il suo straordinario lavoro in ambito associativo e inclusivo.

“La consegna del Premio Inclusione 4.0 rappresenta un momento fondamentale per riconoscere e valorizzare coloro che, attraverso il loro impegno, lavorano per costruire una società più equa e inclusiva,” ha dichiarato la prof.ssa Toto. “È essenziale ricordare che l’inclusione non riguarda solo la sensibilizzazione, ma anche l’azione concreta per garantire pari opportunità a tutti, indipendentemente dalle loro abilità.”

Il prof. Luigi Traetta, coordinatore dei Corsi di Formazione per le Attività di Sostegno presso l'Università di Foggia, ha aggiunto: “Questo evento è un punto di partenza per riflettere su come l’educazione, la ricerca e la collaborazione tra istituzioni e associazioni possano trasformare le sfide in opportunità. Il Premio Inclusione 4.0 è una testimonianza di come sia possibile promuovere l’inclusione in tutti gli ambiti della vita sociale”.

Tra gli ospiti speciali dell’evento ci saranno Maria Pia Nicoletta, conosciuta sui social come “l’insegnante di sostegno” e influencer impegnata nella promozione dell’inclusione sociale, e Michele Massimo Laforgia, psicosessuologo ed esperto di sessualità e disabilità, che condivideranno le loro esperienze e conoscenze.

L'Università di Foggia sostiene con forza iniziative come l’Inclusion Fest, promuovendo l’uguaglianza e l'inclusione in ogni ambito, con l’obiettivo di creare una società dove ogni persona, a prescindere dalle proprie capacità fisiche o cognitive, possa realizzarsi pienamente.

Vi invitiamo a partecipare a questo evento unico, un’opportunità imperdibile per crescere insieme e contribuire a un futuro più inclusivo. Unitevi a noi il 9 ottobre a Corato: tra laboratori per bambini, discorsi motivazionali e momenti di festa, vivremo insieme la potenza dell’inclusione.

Per maggiori informazioni e per conoscere il programma completo, vi invitiamo a visitare le nostre pagine social o contattarci via email all'indirizzo learningsciencesinstitute@unifg.it.