Maltempo in Italia: Emilia-Romagna in ginocchio, morto un 20enne a Pianoro. Disagi anche in Calabria e Sicilia

Una violenta ondata di maltempo ha colpito diverse regioni italiane nelle ultime ore, causando gravi disagi e purtroppo anche vittime. In Emilia-Romagna, dove sono caduti oltre 175 millimetri di pioggia in poche ore, la situazione è particolarmente critica. A Pianoro, nel Bolognese, un giovane di 20 anni ha perso la vita, travolto da un torrente esondato. Nella zona, così come in altre parti della regione, i torrenti sono straripati, strade impraticabili e almeno 3.000 persone sono state evacuate. Il sindaco di Bologna ha chiesto lo stato di emergenza e ha disposto la chiusura di scuole e università.La regione è stata una delle più colpite, con la città di Bologna e il territorio circostante che hanno subito allagamenti diffusi. In 24 ore, 13 comuni della provincia hanno affrontato criticità gravi. A Bologna, una vera e propria "slavina d'acqua" ha messo in crisi i sistemi di monitoraggio idrometrico, con esondazioni che hanno causato interruzioni alla viabilità e numerosi interventi di salvataggio.A Pianoro, oltre alla vittima ventenne, un 92enne cardiopatico è stato soccorso e trasportato all'ospedale Sant'Orsola dopo che la sua abitazione era stata invasa dall'acqua. Molte famiglie, come quella di Monterenzio, sono state evacuate tramite elicotteri a causa delle frane e delle strade bloccate. Anche in altre aree della regione, come Cesenatico e Reggio Emilia, garage allagati, sottopassi chiusi e alberi sradicati hanno reso la situazione difficile, con gravi danni anche alla rete ferroviaria.Anche in altre regioni italiane si segnalano forti disagi. In Calabria, l'allerta meteo è stata prorogata fino alla mezzanotte con diverse criticità registrate nella provincia di Catanzaro. Il comune di Maida è rimasto isolato a causa dell’esondazione di un torrente, e lungo la Strada Statale 280 a Lamezia Terme, un’auto è finita in un cratere creato dal maltempo. Fortunatamente, i passeggeri sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, che hanno compiuto decine di interventi per affrontare gli allagamenti.In Sicilia, frane e smottamenti hanno interessato principalmente la zona di Catania, dove le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, causando forti disagi e blocchi alla viabilità. Anche nelle Marche e in altre aree del Sud, come la provincia di Agrigento, i temporali hanno causato allagamenti significativi.Le autorità locali e i soccorsi sono impegnati senza sosta per ripristinare la normalità. In Emilia-Romagna, le scuole e i servizi essenziali sono stati parzialmente riaperti dopo le verifiche tecniche, mentre in altre zone si continua a monitorare l'evolversi della situazione. Il maltempo sembra non dare tregua e resta alta l'allerta su tutto il territorio nazionale.