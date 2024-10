Tragedia a Torre Quetta: muore 19enne in un incidente sul lungomare di Bari, gravi gli altri feriti

BARI – Un grave incidente stradale ha sconvolto il lungomare di Bari nella notte scorsa, all'altezza di Torre Quetta. Intorno all'una, cinque giovani viaggiavano a bordo di una Mini Cooper, quando il conducente, un neopatentato, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento. La vettura, probabilmente a causa dell'alta velocità, è uscita di strada, ribaltandosi più volte prima di finire sulla scogliera.

Tra le vittime dell'incidente, il 19enne Francesco Damiani, originario del quartiere San Paolo e di professione barbiere, non ce l'ha fatta. Gli altri quattro ragazzi che viaggiavano con lui sono rimasti gravemente feriti e le loro condizioni destano ancora preoccupazione.

L'impatto è stato devastante: tre dei passeggeri sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo, mentre gli altri due sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche la Polizia Locale e i soccorritori del 118, che hanno immediatamente trasportato i feriti nei principali ospedali cittadini.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dello schianto, ma l'alta velocità sembra essere stata un fattore determinante nella perdita del controllo dell'auto. Bari si stringe attorno alle famiglie dei giovani coinvolti, in particolare a quella di Francesco Damiani, strappato alla vita troppo presto in questa tragica notte.