Marco Bucci vince le elezioni regionali in Liguria con il 48,6% dei voti

GENOVA - Marco Bucci, candidato del centrodestra, è il vincitore delle elezioni regionali in Liguria. Con il 48,6% delle preferenze, Bucci ha superato di misura il rivale del centrosinistra Andrea Orlando, che ha ottenuto il 47,4%. La competizione si è quindi rivelata una sfida serrata tra i due principali contendenti per la successione a Giovanni Toti, nonostante la presenza di altri sette candidati.Le elezioni hanno però registrato una bassa affluenza, scesa al 45,9%, in netto calo rispetto al 53,4% delle regionali del 2020. La provincia di Imperia è quella che ha visto la maggiore astensione, evidenziando una disaffezione crescente degli elettori. In totale, erano 1.341.799 gli aventi diritto al voto, distribuiti in 1.785 sezioni elettorali.Con la vittoria di Bucci, il centrodestra si assicura nuovamente la guida della Liguria, mentre il calo dell’affluenza solleva interrogativi sull’efficacia delle campagne di mobilitazione degli elettori.