Merano come Ascot: 85° Gran Premio Merano Alto Adige

Ph Press Arigossi

Si è appena concluso l’85° Gran Premio Merano Alto Adige, 12° tappa del Palio delle Regioni, il prestigioso appuntamento internazionale di ippica che da anni avvicina non solo gli appassionati di corse ma tutti coloro che vogliono trascorrere una domenica di mondanità, festa e intrattenimento.

I cancelli dell’Ippodromo sono stati aperti alle ore 11.30 di domenica 29 settembre e il ricco programma comprendeva sette corse, a circa mezz’ora l’una dall’altra, l’anteprima Merano Wine Festival, un eccellente servizio di gastronomia oltre a una rassegna di eleganti spettacoli e divertimento per i più piccoli.

Anche per i non appassionati è stata l’occasione per sfoggiare, con eleganza e stile, indumenti eccentrici o capi molto classici, con cappelli di ogni forma e misura che di sicuro non passano inosservati. Pubblico da grandi occasioni, con oltre 12.000 presenze.

Nel pomeriggio, prima della corsa più importante si è svolta l’elezione della donna e dell’uomo più eleganti della giornata, Lady e Mister Fashion, che hanno anche vinto un gioiello offerto da Chimento.

Dalle ore 17.00, il grande momento: prima la sfilata dei fantini e poi la Corsa, l’85° GRAN PREMIO MERANO ALTO ADIGE, che è stata vinta da Speed Emile del team Macaire-Lageneste, con in sella il fantino Baptiste LecLerc. Per L’Estran, secondo posto d’onore, leggenda incomparabile della corsa per Josef, Aichner, Vana Jr e Bartos. Terzo Pretty King.

A seguire, la premiazione ha concluso questa grande giornata di spettacolo.