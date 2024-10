Matteo Romano annuncia l’uscita del nuovo singolo “Tornado”

Torna a pubblicare musica una delle voci più gentili della scena pop italiana più giovane: Matteo Romano annuncia l’uscita di “Tornado”, il suo nuovo singolo disponibile in radio e in digitale da venerdì 4 ottobre 2024.

Dopo “Assurdo”, canzone con cui il giovane cantautore ha aperto il 2024, “Tornado” rappresenta il tassello successivo della produzione artistica di Matteo Romano, che prevede importanti novità prima della fine dell’anno.

«“Tornado” per me rappresenta una metafora musicale del triste destino di un rapporto confuso e indefinito, dai confini sfumati. È una storia - come altre mille storie - in cui le intenzioni (o i momenti) dei protagonisti non combaciano, nonostante un sentimento comune».

“Tornado” approfondisce il caos sentimentale che si genera quando una persona cara torna a essere presente nella vita del protagonista. Qualcuno che ha evidentemente provocato delle ferite nel passato e che sconvolge gli equilibri emotivi, come una tempesta, facendo riaffiorare i ricordi legati alle esperienze insieme, spingendo a voler scappare lontano per non affrontare nuovamente una storia che lo farebbe soffrire.

Matteo Romano è pronto a proseguire con la propria carriera musicale, dopo la collaborazione internazionale con Cian Ducrot in “Part of me” e quella tutta italiana con il cantautore Luigi Strangis con “Tulipani Blu”, che hanno fatto seguito ai successi di “Concedimi” (doppio disco di platino) e “Virale” (disco di platino).