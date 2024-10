Migranti in arrivo a Bari: motovedetta della Guardia Costiera riparte dall'Albania

BARI - La motovedetta della Guardia Costiera, con a bordo dodici migranti provenienti dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio in Albania, è ripartita verso Bari. L'imbarcazione, che ha lasciato le acque albanesi nelle ultime ore, si dirige verso il porto pugliese dove i migranti saranno accolti nel centro di accoglienza per richiedenti asilo.

Questo viaggio segue il recente dibattito riguardante le condizioni di sicurezza dei migranti e il loro diritto a ricevere protezione internazionale. Al loro arrivo a Bari, i dodici migranti, che hanno attraversato una situazione complessa e delicata, riceveranno assistenza per l'avvio delle procedure di richiesta di asilo.

Le autorità competenti sono pronte a gestire l'accoglienza e a garantire che i migranti possano avere accesso ai servizi necessari per integrare nel contesto locale e affrontare il loro percorso di richiesta di asilo.