'Modugno Wine&Food Festival': la terza edizione si prepara a deliziare i sensi

MODUGNO - Il Modugno Wine&Food Festival sta per tornare in Puglia, promettendo un’esperienza multisensoriale che unisce gusto, cultura e musica nel cuore della storica città pugliese. La terza edizione si svolgerà il 31 ottobre e l’1 novembre, a partire dalle ore 20, quando le stradine e le piazze di Modugno si trasformeranno in un vivace palcoscenico enogastronomico, ricco di profumi, sapori e melodie dal vivo.Organizzato dalla Città di Modugno, il festival avrà come protagonisti i prodotti tipici della tradizione culinaria pugliese. I visitatori potranno percorrere un itinerario di degustazione lungo dieci postazioni dedicate al vino e cinque al cibo, assaporando delizie come carne alla brace, caldarroste, fritture di ogni tipo, spaghetti all’assassina e panini farciti. L’atmosfera sarà arricchita da performance musicali dal vivo, creando un perfetto connubio tra sapori e note melodiche. Tra le novità di quest’anno, l’“Arco dell’Amore”, uno spazio suggestivo dedicato a momenti romantici e divertenti da immortalare e condividere sui social.Ma il Modugno Wine&Food Festival non si limita solo al cibo e alla musica; sarà anche un’opportunità per scoprire due gioielli architettonici della città: Palazzo Cesena e il chiostro di Palazzo Santa Croce. Quest'ultimo ospiterà, dal 31 ottobre al 3 novembre, la mostra fotografica “Viaggio in Giordania - Meraviglia dell’uomo e del deserto” di Giuseppe Beltotto. L’esposizione offrirà un affascinante racconto visivo delle meraviglie archeologiche e naturali della Giordania, da Petra al deserto di Wadi Rum, rendendo la visita un vero e proprio viaggio nel cuore del Medio Oriente.La musica sarà un altro elemento fondamentale del festival, con una serie di performance che arricchiranno l’atmosfera delle diverse location. Piazza del Popolo accoglierà artisti jazz, mentre Piazza Santa Caterina ospiterà il Bside Duo il 31 ottobre e la Bside Band il 1 novembre. Piazzetta La Corte offrirà un’atmosfera funky-Italodisco con il DJ Vito Terenzio il 31 ottobre, mentre il 1 novembre, Paky Ferrara presenterà una selezione di musica disco-house, seguita da una performance dal vivo di Save Violin. Palazzo Cesena ospiterà anche il live pianistico di Marianna Curalli in entrambe le serate.Il Sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, ha espresso il suo entusiasmo per l’evento, sottolineando l’importanza di celebrare le eccellenze enogastronomiche locali e il percorso di valorizzazione culturale della città: «Siamo lieti di inaugurare la terza edizione del Wine&Food Festival, un appuntamento ormai immancabile per celebrare le eccellenze enogastronomiche della nostra città. Non mi resta che invitare tutti a vivere questa esperienza, contribuendo a rendere la nostra città un luogo sempre più vivo e accogliente».Il Modugno Wine&Food Festival è un’occasione imperdibile per celebrare il territorio, la cultura e la convivialità. La partecipazione prevede un ticket, acquistabile direttamente alle casse predisposte lungo il percorso.Per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile contattare via email all'indirizzo m.quinto@comune.modugno.ba.it. Non perdete l’opportunità di vivere una due giorni indimenticabile nel segno del buon cibo e della cultura!