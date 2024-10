Chiusura notturna R88 Bari Zona Industriale per ispezioni: ecco tutti i dettagli

ROMA - Si avvisa la cittadinanza che, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso l'R88 (Bari Zona Industriale-allacciamento SS96) dalle 22:00 di lunedì 28 ottobre alle 6:00 di martedì 29 ottobre. Questa chiusura riguarderà i veicoli provenienti dalla SS96 Bari-Altamura (direzione Altamura) e diretti sulla D94 Complanare sud di Bari, in direzione della SS16 Tangenziale di Bari.Per gli automobilisti che dovranno affrontare questa chiusura, si consiglia di proseguire sulla SS96 in direzione Bari, fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari, utilizzando i percorsi alternativi indicati.Per rimanere aggiornati sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi, è possibile seguire i canali informativi dedicati. Le informazioni saranno disponibili attraverso i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, oltre che su Canale5 e La7. È inoltre possibile scaricare gratuitamente l'app Muovy sugli store Android e Apple, visitare il sito autostrade.it o controllare i pannelli a messaggio variabile lungo il percorso. Per ulteriori chiarimenti, il call center viabilità Muovy è disponibile al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.Si raccomanda a tutti gli automobilisti di pianificare i propri spostamenti tenendo conto di questa chiusura per evitare inconvenienti durante la notte.