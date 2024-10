Monopoli: un tramonto da sogno dopo la pioggia

ph_Giovanni Barnaba

MONOPOLI - Il cielo di Monopoli ha regalato uno spettacolo mozzafiato nel tardo pomeriggio di ieri. Dopo una giornata segnata dalla pioggia, il cielo si è aperto in un'esplosione di colori, come fosse un dipinto. Il fotografo monopolitano Giovanni Barnaba è riuscito a catturare questo momento magico, trasformandolo in un’immagine fiabesca che ha rapidamente conquistato i social.Le nuvole, illuminate dal sole appena tramontato, si sono tinte di sfumature straordinarie, regalando un paesaggio che ha lasciato tutti senza fiato. Un tramonto indimenticabile, diventato subito una cartolina virtuale di rara bellezza.