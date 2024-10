Omicidio a Gioia del Colle: Michele De Carlo ucciso nella notte, indaga la Dda di Bari

BARI - È la Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Bari, sotto la guida del pubblico ministero Domenico Minardi, a condurre le indagini sull’omicidio di Michele De Carlo, il 39enne di Gioia del Colle (Bari) ucciso nella notte scorsa. L’uomo è stato raggiunto da diversi colpi di pistola intorno alle 3, un attacco mirato che ha scosso la comunità del piccolo centro barese.

I dettagli dell’omicidio e il profilo della vittima

De Carlo, padre di famiglia e venditore di prodotti caseari, aveva dei precedenti penali. Qualche mese fa era stato assolto in un processo legato a reati in materia di armi e favoreggiamento, per i quali l’accusa aveva richiesto una condanna a quattro anni di reclusione. Durante il procedimento, De Carlo aveva scontato un periodo di detenzione, alternando il carcere ai domiciliari.

Le indagini e l’autopsia

Nelle ore successive al delitto, il pm Minardi ha immediatamente disposto l’autopsia, nel tentativo di fare chiarezza sulle modalità dell’omicidio e raccogliere elementi utili per identificare i responsabili. Anche se i dettagli sull’indagine restano riservati, la decisione di affidare il caso alla Dda di Bari suggerisce che gli inquirenti stiano valutando l’ipotesi di collegamenti con la criminalità organizzata, un fenomeno che, negli ultimi anni, ha visto un incremento di violenze mirate sul territorio barese e nei paesi limitrofi.