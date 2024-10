Foggia, il laboratorio di sartoria che fa gol nella ricerca del lavoro

FOGGIA - Un filo che cuce relazioni, esperienze, storie. Un filo animato più che dall’ago, dalla voglia di imparare, di saperne di più, di acquisire competenze da poter spendere nel mercato del lavoro. Il primo incontro del laboratorio di Sartoria destinato a persone disoccupate organizzato dalla cooperativa sociale Medtraining nell’ambito del P𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐆𝐎𝐋 – 𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐎𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 della Regione Puglia, è stata l’occasione ideale per conoscere i partecipanti, illustrare il percorso da fare, condividere il sogno di acquisire nuove competenze da poter spendere nel mercato del lavoro. Il corso, che si svolge a Foggia nei locali di corso del Mezzogiorno 10, è rivolto a chi ha voglia di avvicinarsi al mondo del cucito, per imparare a realizzare semplici capi di abbigliamento, partendo dal cartamodello fino ad arrivare alla realizzazione. Al primo appuntamento, «abbiamo iniziato, senza deciderlo, dalla richiesta spontanea di una partecipante che desiderava una zucca per la sua nipotina. Abbiamo imparato a disegnare un cartamodello circolare direttamente su tessuto e cucirne la sagoma ritagliata con il punto filza. Alla fine eravamo tutti felici. E tanto basta» raccontano le curatrici Alfonsina Cerrone e Pina Suriano.

Il percorso formativo si svolge nell’ambito dell’Avviso 3 GOL/2023 “Word in Puglia” della Regione Puglia. Medtraining, ente di formazione professionale accreditato, oltre a quello di Sartoria promuove altri percorsi formativi gratuiti per disoccupati, per i quali è prevista anche un’indennità oraria di frequenza di € 3,50. Lunedì 11 novembre 2024, per esempio, partirà anche il laboratorio di Segreteria, che svolge un ruolo importante nei processi aziendali in quanto organizza e gestisce l’accoglienza, i flussi informativi in entrata ed in uscita, la registrazione, la protocollazione e l’archiviazione dei documenti, la redazione di testi e l’organizzazione di riunioni e trasferte. Ma è possibile iscriversi anche ad altri percorsi di prossima attivazione, una volta raggiunto il numero di partecipanti: vendita e fidelizzazione del cliente, marketing e promozione turistica, mediazione interculturale, assistenza familiare, sicurezza alimentare e ristorazione, informatica e programmazione, grafica multimediale.

All’interno del P𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐆𝐎𝐋 è coinvolta anche Euromediterranea – tra le realtà aderenti al consorzio Oltre / la rete di imprese – che svolge l’attività gratuita di Accompagnamento al lavoro per facilitare la definizione dei percorsi da seguire nella ricerca occupazionale. Si tratta di un’azione di consulenza individualizzata finalizzata a costruire e aggiornare il CV del candidato, ricercare opportunità di lavoro, migliorare le capacità di presentazione durante un colloquio. Al momento, Euromediterranea ha effettuato sessanta percorsi di Accompagnamenti al lavoro. Per informazioni: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00; medtraining@reteoltre.it – 334.9412407.