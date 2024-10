Puglia: Emiliano emana regolamento in ambito sanitario

BARI - Nella giornata odierna il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato il regolamento regionale R.R. 8 in ambito sanitario. Il testo è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione.Il R.R. 8, “Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019 e del R.R. n. 14/2020” mira all’incremento e alla riorganizzazione dei posti letto negli ospedali pubblici e privati accreditati. L’aggiornamento istituisce 1.577 posti letto aggiuntivi, suddivisi tra posti per acuti, riabilitazione e lungodegenza. Si arriva così a una offerta complessiva in Puglia di 15.302 posti letto di cui 10.311 pubblici e 4.991 privati accreditati.In particolare, il R.R. 8 istituisce i posti letto di Medicina e Chirurgia d'accettazione d'urgenza, con una dotazione di un numero minimo di 10 posti letto (e fino ad un massimo di 20), in via prioritaria, presso i Pronto soccorso dei DEA di II Livello, negli Ospedali di Barletta, Andria, Cerignola e negli Enti Ecclesiastici “Panico” di Tricase, “Miulli” di Acquaviva delle Fonti ed IRCCS privato accreditato “Casa Sollievo della Sofferenza”.Il regolamento prevede, inoltre, che le Direzioni strategiche delle Aziende Sanitarie possano richiedere l’attivazione di posti letto di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza negli altri Ospedali insistenti nel proprio territorio di competenza, in seguito all’approvazione da parte del Dipartimento regionale per la Promozione della Salute e del Benessere Animale. I posti letto saranno successivamente ricompresi nella fase di aggiornamento del piano ospedaliero.