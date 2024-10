Orecchiette della solidarietà: domani a Molfetta bambini pastai con Nunzia di Bari Vecchia

MOLFETTA - Farina, lievito e acqua: pochi ingredienti per una delle più celebri tradizioni culinarie pugliesi, ma quando si unisce l’amore per il prossimo, le orecchiette assumono un sapore tutto speciale. Domani, venerdì 18 ottobre, a Molfetta, si svolgerà la seconda edizione de “Le orecchiette della solidarietà”, un laboratorio di cucina solidale che vedrà protagonisti bambini e ragazzi della città.

L’evento avrà luogo presso la sede di Network Contacts, in via dei Viaggianti 2, e il ricavato contribuirà alla realizzazione di un parco giochi inclusivo presso la parrocchia Madonna della Rosa di Molfetta. A guidare i giovani partecipanti nella preparazione della pasta fresca sarà Nunzia Caputo, la rinomata pastaia di Bari vecchia, nota per le sue orecchiette che deliziano turisti e locali e che hanno reso la Puglia famosa in tutto il mondo.

Promosso da “Contasudinoi”, la onlus nata all’interno di Network Contacts e in collaborazione con SerMolfetta, il programma della giornata prevede, a partire dalle 18.30, un laboratorio di cucina, seguito alle 19.30 dall’apertura degli stand con degustazioni di orecchiette, bruschette con caciocavallo impiccato e zeppole. A completare la serata ci sarà intrattenimento e animazione per i più piccoli, a cura del team di Tuttigiùperterra.

Diletta Rosati, presidente di Contasudinoi, ha dichiarato: “È un buon modo per combinare la passione per la cucina con una buona causa.” Durante il laboratorio, i bambini saranno accompagnati passo dopo passo nella creazione delle orecchiette utilizzando ingredienti semplici e genuini. “Questa iniziativa non solo permetterà loro di divertirsi e apprendere l’arte della pasta fatta in casa, ma contribuirà anche a fare la differenza nella vita di altre persone. È un’opportunità per insegnare ai giovani l’importanza della solidarietà,” ha aggiunto Rosati.

L’evento si preannuncia come una festa all’insegna della convivialità e della generosità, un modo per unire la comunità di Molfetta in un’attività educativa e creativa.