Ad Libitum - X Edizione: un autunno di musica e cultura in Puglia

BARI – La rassegna “Ad Libitum” torna in scena con la sua decima edizione, promettendo un autunno ricco di eventi musicali e culturali in diverse località pugliesi. Organizzata da Epos Teatro e diretta da Maurizio Pellegrini, la manifestazione si svolgerà dal 20 ottobre al 30 novembre, presentando sette appuntamenti imperdibili.

Uno dei momenti clou della rassegna sarà il concerto “Mille bolle blu” del 26 ottobre, che vedrà sul palco la talentuosa Nicky Nicolai insieme al sassofonista Stefano Di Battista e il suo Jazz Quartet. L’evento si terrà al Teatro Vignola di Polignano a Mare, a partire dalle ore 21:15. Questo concerto rappresenta una fusione di musicalità che richiama l’immaginario degli anni sessanta e settanta, con un repertorio che include canzoni iconiche come “Tutto passa”, “Ancora” e “Piazza Grande”.

Una Rassegna Variopinta

“Ad Libitum” si distingue per la sua capacità di attrarre pubblici diversi attraverso una continua contaminazione di linguaggi artistici. Come spiega il direttore artistico Pellegrini: “La programmazione di Ad Libitum è strutturata attorno a un fil rouge di matrice letteraria, associando l’Odissea omerica con i suoi scenari marini alla nostra terra di Puglia.”

L’apertura della rassegna avverrà il 20 ottobre con il concerto “Dall’America all’Asia” nella chiesa Ss. Trinità di Polignano a Mare, dove il duo Ellipsis eseguirà opere di Piazzolla e altri autori.

Altri eventi degni di nota includono:

9 novembre : “Tancredi e Clorinda” al Castello di Conversano, un omaggio ai 400 anni dalla composizione de “Il combattimento di Tancredi e Clorinda” di Claudio Monteverdi.

: “Tancredi e Clorinda” al Castello di Conversano, un omaggio ai 400 anni dalla composizione de “Il combattimento di Tancredi e Clorinda” di Claudio Monteverdi. 14 novembre : Concerto lirico al Teatro Comunale "Van Westerhout" di Mola di Bari, con Maria Francesca Rossi e il pianista Ettore Papadia.

: Concerto lirico al Teatro Comunale "Van Westerhout" di Mola di Bari, con Maria Francesca Rossi e il pianista Ettore Papadia. 21 novembre : Trio Gioconda De Vito a Polignano a Mare, che presenterà brani di Mendelssohn e Šostakovič.

: Trio Gioconda De Vito a Polignano a Mare, che presenterà brani di Mendelssohn e Šostakovič. 30 novembre: Chiusura con l'Orchestra giovanile Ad Libitum, diretta da Paolo Messa, in un concerto dal titolo “Itaca”.

Un Evento per Tutti

Con biglietti a partire da 5 euro e un abbonamento unico a 40 euro, “Ad Libitum” è accessibile a un vasto pubblico. L’evento del 26 ottobre ha un costo di 20 euro (intero) e 15 euro (ridotto). Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 392 9642809 o scrivere a biglietteria@eposteatro.com.

“Ad Libitum” non è solo una rassegna musicale, ma un viaggio culturale che riflette le radici e le tradizioni del territorio pugliese, promuovendo valori di solidarietà e condivisione tra le generazioni. Con oltre 25 produzioni annuali e la partecipazione di artisti, molti dei quali under 35, l’evento si posiziona come una delle manifestazioni più significative per la valorizzazione della cultura nel sud barese, guadagnandosi anche il riconoscimento del Ministero della Cultura.

Per ulteriori dettagli, visitare il sito ufficiale www.adlibitumfestival.it.