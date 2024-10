OTRANTO - Tragedia sulla strada via Orte, nei pressi del porto, dove una turista norvegese di 62 anni ha perso la vita in un incidente. La donna era in sella alla sua bicicletta, scendendo in direzione della banchina, quando è stata travolta da un pullman che risaliva la strada, in uscita dalla città.La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, e le autorità stanno indagando su tutte le possibili cause. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude che la ciclista possa aver accusato un malore improvviso o che abbia perso il controllo della bici, finendo per scontrarsi con il mezzo pesante.I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione l’accaduto.