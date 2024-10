Regione Puglia: il palazzo della presidenza si illumina di verde per la Giornata Mondiale della Salute Mentale

BARI - In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la presidenza della Regione Puglia sarà illuminata di verde stasera e domani, venerdì 11 ottobre. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della salute mentale, un tema spesso trascurato ma di fondamentale importanza per il benessere delle persone.L'illuminazione in verde, colore simbolo della salute mentale, rappresenta un gesto concreto da parte delle istituzioni per promuovere la consapevolezza su un tema delicato come quello delle malattie mentali, che colpiscono milioni di persone in tutto il mondo. La Giornata Mondiale della Salute Mentale, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si propone di ridurre lo stigma associato ai disturbi mentali e di incoraggiare politiche più inclusive e accessibili per chi ne soffre.Con questa iniziativa, la Regione Puglia intende ribadire il suo impegno verso la promozione della salute mentale, sensibilizzando i cittadini sull'importanza di chiedere aiuto, di parlare apertamente delle difficoltà psicologiche e di superare pregiudizi ancora troppo radicati. La regione promuove anche programmi di assistenza e sostegno per chi è affetto da disturbi mentali, con l’obiettivo di migliorare i servizi sanitari e l’accesso alle cure.