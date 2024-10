Pescaria: un panino offerto per ogni busta di rifiuti raccolti

POLIGNANO A MARE - Pescaria torna con la sesta edizione dell’evento di pulizia delle spiagge di Polignano a Mare, riconfermando il suo impegno per la sostenibilità. Sabato 20 ottobre 2023, dalle 9 alle 12, tutti i volontari sono invitati presso la famosissima spiaggia di Lama Monachile. In cambio di ogni sacchetto di rifiuti raccolto, Pescaria regalerà un buono per uno dei panini di mare in menù.La pulizia della spiaggia più iconica della Puglia è ormai una tradizione per Pescaria, che continua a portare avanti azioni concrete in favore dell’ambiente. Nel 2019, è stata una delle prime realtà in Italia a diventare completamente plastic free, eliminando la plastica monouso in tutti i punti vendita.I volontari e turisti sono invitati a partecipare a questa giornata di impegno ambientale, al termine della quale potranno ricevere un panino in omaggio per ogni sacchetto di rifiuti consegnato.Pescaria si distingue non solo per l’attenzione all’ambiente, ma anche per l'innovazione nella gestione della cucina. La centralizzazione dei processi produttivi permette di ridurre gli sprechi alimentari, mantenendo un tasso di scarto inferiore al 5%. Questa organizzazione efficiente è valsa a Pescaria riconoscimenti ai Retail Awards di Forum Retail come Best Logistics Project.Grazie all'uso di materiali biodegradabili e compostabili, come posate e bicchieri in PLA, Pescaria evita l’utilizzo di 7 tonnellate di plastica al mese per punto vendita.Nel 2023, Pescaria ha vissuto un cambiamento significativo con l’acquisizione completa da parte dell’agenzia di marketing Brainpull. Sotto la guida di Domingo Iudice, Claudio Matarrese e Leonardo Volpicella, Pescaria ha rafforzato la sua missione di sostenibilità e qualità, affiancandosi alla grande esperienza dello chef stellato Peppe Guida.Guida, noto per il suo rispetto delle tradizioni e l’uso innovativo degli ingredienti, ha recentemente lanciato nuove proposte nel menù di Pescaria. Lo chef, che ha guadagnato la stella Michelin con l’Antica Osteria Nonna Rosa, ha commentato: “Collaborare con Pescaria è un’opportunità per riportare il cibo di strada alla sua vera essenza, reinterpretandolo attraverso la mia visione.”Con l’apertura di nuovi punti vendita a Lecce il 24 ottobre in via Matteotti 9 e a Bari nei prossimi mesi, Pescaria espande ulteriormente la sua presenza in Italia. Parte integrante di questa espansione sarà la creazione di un hub formativo, dedicato al personale, per mantenere l'artigianalità anche in processi più strutturati. “Penso a una vera e propria cultura della formazione, che diventi parte del nostro modo di essere e lavorare in Pescaria,” ha affermato Leonardo Volpicella, Amministratore Delegato di Pescaria. “Qualità del prodotto, ricerca e originalità dell'offerta, agilità ed eleganza del servizio, e un equo rapporto qualità-prezzo: questi saranno i nostri punti fermi per continuare a distinguerci nel mondo dei fast-food.”