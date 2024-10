Intelligenza artificiale, relazioni, benessere psicologico: domenica 20 se ne discute a Casamassima

“Nella precedente edizione, ponendo l’accento sulle figure di Stendhal e Maria Callas di cui ricorrevano gli anniversari, si è parlato delle somatizzazioni e dell’importanza dell’interazione mente-corpo - spiega Natalizia Carone, psicologa, musicoterapeuta e cantante lirica che organizzato l’incontro - Anche in questa edizione si pone l’accento su figure del mondo artistico di cui ricorrono gli anniversari per il centenario della loro morte. Risulta interessante, per esempio, osservare come per Puccini a ci sia una connessione con il mondo psicologico: le donne delle sue opere rappresentano vere e proprie emanazioni dello stato d’animo del compositore. Oltre a Puccini, Franz Kafka, uno dei più grandi scrittori di romanzi psicologici mai esistiti”.



ArmoniosaMente, ConversAzioni sul benessere Psicologico, Fisico e Sociale è, infatti, una iniziativa nata nel 2023 come format itinerante, organizzata dall’Associazione MUSInCanto di Acquaviva delle Fonti da un progetto proprio della Carone che ha scelto di unire le proprie competenze e attività professionali in ambito artistico e sanitario consapevole del fatto che l’arte in tutte le sue declinazioni e la psicologia sono da sempre interconnesse.



L’iniziativa, ad ingresso libero, è patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Cultura del Comune di Casamassima, Mese del Benessere Psicologico dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi di Puglia, ASL di Bari, Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Ordine delle Ostetriche di Bari-Bat. Ospite della serata sarà Una Stanza per un Sorriso Odv che dal 2015 si occupa di realizzare iniziative di solidarietà nel campo della ricerca, prevenzione e cura delle malattie oncologiche.



OTTOBRE, IL MESE DEL BENESSERE PSICOLOGICO



Dal 2011, il Mese del Benessere Psicologico propone la tradizionale campagna di sensibilizzazione e promozione del ruolo dello psicologo come professionista della salute impegnato per il benessere della collettività. Diversi gli eventi, le consulenze promozionali, i seminari e workshop organizzati dai numerosi professionisti finalizzati a diffondere la cultura del benessere psicologico, in linea con la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per cui “la salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non la semplice assenza di malattia”.



Le iniziative di ArmoniosaMente organizzate nel mese di ottobre proseguiranno venerdì 25 con un evento all’interno del Festival del Belcanto di Turi: musica, letteratura e psicologia convergeranno nuovamente nello spettacolo Racconti in Musica di una Bambola Viaggiatrice - Viaggio tra musica, psicologia ed emozioni, scritto da Natalizia Carone e liberamente ispirato a un episodio reale della vita di Kafka e al romanzo di Jordi Sierra i Fabra. Inoltre, in linea con quanto suggerito dagli Ordini delle Psicologhe e degli Psicologi per il Mese del Benessere Psicologico, ArmoniosaMente organizzerà laboratori gratuiti che verteranno sul tema emozioni e comunicazione, le cui modalità di partecipazione saranno illustrate dallo psicologo Arcangelo Tavarilli durante l’evento di domenica.





PROGRAMMA



modera



LUCIA ANNA SOLARE



Pedagogista Educatrice - Referente FestivalLab de Mari



interventi



NATALIZIA CARONE



Psicologa - Musicoterapeuta - Cantante Lirica



Esperta in Analisi Comportamentale Non Verbale e Vocologia Artistica



FRANCESCA PIETROFORTE



Già Consigliera della Città Metropolitana di Bari con delega alla Cultura, Musei, Biblioteca e ICO



ROCCO BERLOCO



Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Generale - Mental Coach Esperto in Omeopatia, Fitoterapia, Floriterapia e Terapie Integrate



ROSA PALMIERI



PhD. Dirigente Psicologa Psicoterapeuta Consultorio Familiare di Casamassima



ANTONIA GIROLAMO e PASQUA NANNA



Ostetriche Consultorio Familiare di Casamassima



GRAZIA COPPOLECCHIA



Docente di Lettere e Cantante Lirica



ARCANGELO TAVARILLI



Psicologo - Collaboratore Laboratori ArmoniosaMente



ospite



UNA STANZA PER UN SORRISO



Rosanna Galantucci, Presidente



momento musicale



Pianista GIUSEPPE BINI



Soprano VALENTINA DE PASQUALE



DOMENICA 20 ottobre ore 18



Auditorium PALAZZO MONACELLE



CASAMASSIMA





INGRESSO LIBERO

BARI - Intelligenza artificiale, relazioni, benessere psicologico e prevenzione. Questi alcuni dei temi su cui verterà il seminario che avrà luogo domenica 20 ottobre, a partire dalle 18, nell’Auditorium di Palazzo Monacelle a Casamassima, dal titolo ArmoniosaMente - Conversazioni sul Benessere psicologico, fisico e sociale, organizzato nell’ambito delle iniziative del Mese del Benessere Psicologico.La giornata di studio ospiterà psicologi e psicoterapeuti, medici, professionisti del settore sanitario ma anche artisti e referenti istituzionali. Gli esperti dibatteranno sul temi quali la ‘mediatizzazione’ nei vari ambiti della vita, l’eccessivo uso dei dispositivi digitali e le ricadute di questo fenomeno sulla sfera psicofisica dell’individuo come l’aumento del senso di solitudine, la frustrazione, l’insoddisfazione e un profondo stato di alienazione che ne possono derivare.Se da un lato, infatti, è vero che l’introduzione dell’intelligenza artificiale non sminuisce il ruolo umano, anzi, ne mette in risalto l’unicità e il contributo nel processo terapeutico, d’altra parte i timori legati a una subentro dell’apporto tecnologico in terapia sembrano comunque essere legittimi. Un focus, quello dell’evento di domenica prossima, in linea con le direttive fornite a livello nazionale dato che la Giornata Nazionale della Psicologia del 2024 vuole richiamare l’attenzione sul tema Ritrovare l’umano: intelligenza artificiale e altre sfide per un futuro percorribile.Ma al centro degli interventi anche tanti altri argomenti riconducibili alla sfera psichica: le emozioni, la comunicazione, la prevenzione del disagio psicologico e un particolare approfondimento sul ‘benessere donna’ e sulla proattività femminile.Dopo i saluti del sindaco di Casamassima Giuseppe Nitti, della vicesindaca Azzurra Acciani e dell’ assessore alle Politiche sociali Salvatore Nacarlo, le relazioni saranno affidate a una serie di professionisti: la psicologa Natalizia Carone, il medico chirurgo e mental coach Rocco Berloco, la docente Grazia Coppolecchia. La manifestazione mira anche a fornire occasione di conoscenza dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio e rivolti alla comunità, come ad esempio il consultorio familiare. A questo proposito, interverranno le professioniste del Consultorio di Casamassima: la dirigente Rosa Palmieri, Antonia Girolamo e Pasqua Nanna rispettivamente psicologa e ostetriche della struttura. Ulteriori momenti di approfondimento saranno a cura di Francesca Pietroforte, consigliera della Città metropolitana di Bari con delega alla Cultura. La moderazione è affidata a Lucia Anna Solare. All’interno della manifestazione è previsto anche un momento musicale ispirato alla figura di Giacomo Puccini, con alla voce la soprano Valentina De Pasquale e al pianoforte il M° Giuseppe Bini. Il motivo presto detto: l’arte, in tutte le sue forme dalla pittura alla musica alla letteratura, è una materia dalle enormi potenzialità terapeutiche. Il convegno sarà un modo, dunque, anche per dibattere sul valore della cultura come forma espressiva del Sé e sul potere dell’uomo di fare delle proprie nevrosi un uso positivo trasformandole, appunto, in opere d’arte.