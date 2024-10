Polignano a Mare: intesa per la nuova sede territoriale della Protezione civile

BARI – Un nuovo capitolo per la sicurezza e l'assistenza nella regione di Polignano a Mare si apre con l'annuncio dell'istituzione del Presidio Logistico Operativo Territoriale della Protezione Civile. Il fabbricato adiacente alla stazione ferroviaria sarà dedicato a questa importante iniziativa, finalizzata a garantire una risposta rapida ed efficace in caso di emergenze.La scelta di collocare il Presidio presso l'infrastruttura esistente sottolinea la volontà di ottimizzare le risorse e migliorare la collaborazione tra le varie istituzioni coinvolte. L'accordo firmato tra FS Sistemi Urbani, la Regione Puglia e il Comune di Polignano a Mare segna un passo significativo verso la tutela della comunità e una gestione coordinata delle crisi.Questa intesa si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione delle aree ferroviarie non più utilizzate per l'esercizio ferroviario, con l'obiettivo di potenziare l'intermodalità e sviluppare progetti innovativi. Tra le iniziative già avviate, figurano i comodati d’uso gratuito per la realizzazione di una velostazione comunale, frutto di un accordo tra Comune, FS Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria Italiana, e l’uso temporaneo dell’ex scalo merci.In un’ottica di rigenerazione urbana, FS Sistemi Urbani e il Comune di Polignano a Mare sono pronti a firmare un nuovo protocollo d’intesa, mirato a trasformare le aree ferroviarie in nuovi spazi per funzioni pubbliche e private, contribuendo così a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rispondere alle esigenze di una comunità in continua evoluzione.La creazione del Presidio Logistico Operativo Territoriale della Protezione Civile rappresenta, dunque, un importante passo avanti nel rafforzare le misure di sicurezza e assistenza per la popolazione di Polignano a Mare, dimostrando un impegno concreto nella gestione delle emergenze e nella promozione della resilienza territoriale.