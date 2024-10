Presentata a Palazzo di Città la squadra di pallacanestro femminile A.S.D. Pink Sport Time Bari

BARI - È stata presentata questo pomeriggio, a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Vito Leccese, la squadra di pallacanestro femminile A.S.D. Pink Sport Time Bari che in questa stagione 2024/25 partecipa al campionato di serie B nazionale.Il ritorno sul palcoscenico nazionale della serie B è stato festeggiato durante l’incontro di oggi: nella scorsa stagione, infatti, la società guidata dalla presidente Patrizia Aldini ha vinto il campionato di serie C regionale, davanti a una platea di supporter che ha riempito il PalaFlorio di Bari. Un importante traguardo, frutto di un lavoro meticoloso e intrapreso anni fa, che ha come asse trainante il settore giovanile.Assieme alla squadra e alla dirigenza, hanno partecipato all’incontro il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) Puglia Francesco Damiani e la presidente del Municipio II Alessandra Lopez.“L’attività sportiva rappresenta un fattore di crescita per l’intera comunità - ha detto il sindaco Vito Leccese -. Lo sport non è semplicemente una competizione, ma un’occasione per rafforzare i legami tra le persone, per costruire relazioni basate sul rispetto, sulla collaborazione e sulla condivisione di obiettivi comuni. Quando atlete del nostro territorio si affermano a livello agonistico, il valore è doppio: non solo difendono con orgoglio i colori della città, ma diventano anche modelli di ispirazione per tutti, soprattutto per i più giovani. Lo sport è un potente veicolo di emancipazione, in grado di promuovere inclusione e parità, essenziali per il benessere e lo sviluppo di una comunità. In un contesto come quello sportivo, le relazioni umane si rafforzano, e ciò contribuisce in modo significativo alla coesione sociale e alla crescita collettiva, che va ben oltre i risultati agonistici”.“Lo sport unisce e rappresenta un volano per lo sviluppo e la crescita dei territori - ha continuato Alessandra Lopez -. Attraverso l’attività sportiva non solo si promuovono salute e benessere, ma si trasmettono valori fondamentali come la disciplina, la solidarietà e il rispetto reciproco. La squadra della Pink Sport Time Bari ne è un esempio concreto, perché grazie al loro impegno e alla loro caparbietà hanno raggiunto i risultati che tutti noi oggi stiamo festeggiando”.“Torniamo in un campionato importante dopo quattro anni di sospensione - ha dichiarato Patrizia Aldini - ed è stata una scelta consapevole decidere di investire nuovamente sulla squadra. Il ritorno e la promozione della squadra non sono frutto del caso, ma sono dovuti in gran parte al talento e alla dedizione delle giovani atlete che compongono il nostro team. Grazie al loro impegno e alla loro crescita siamo riusciti a raggiungere questo traguardo. Inoltre, siamo prima di tutto una società di amiche e amici, dove i legami personali e il senso di appartenenza giocano un ruolo fondamentale. Questa coesione ci ha permesso di affrontare le sfide insieme e di costruire un progetto solido, che va oltre i risultati sportivi”.“Lo sport femminile in Italia sta crescendo, l’abbiamo visto nelle recenti Olimpiadi in cui il numero degli atleti e delle atlete era paritetico - ha concluso Francesco Damiani-. Come basket Puglia abbiamo ben 4 squadre che competono nel campionato di serie B, e nei campionati regionali femminili stiamo registrando un aumento significativo nelle iscrizioni, con un numero crescente di società che scelgono di investire nello sport femminile. Questo significa che il movimento sta prendendo forza e visibilità. Possiamo dire con orgoglio che stiamo facendo passi avanti importanti nel promuovere lo sport femminile: è un percorso ancora lungo, ma i risultati finora ottenuti ci incoraggiano a continuare su questa strada”.