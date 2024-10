Torna “Storia di una famiglia perbene 2”: da venerdì 11 in prima serata su Canale 5 e Mediaset Infinity

BARI - A partire da domani, venerdì 11 ottobre, alle 21:20, Canale 5 trasmetterà la seconda stagione della serie tv “Storia di una famiglia perbene”, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. La serie, diretta da Stefano Reali e prodotta da 11 Marzo Film, si basa sull’omonimo romanzo di Rosa Ventrella e vede come protagonisti Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti.Dopo il successo della prima stagione, la Puglia torna a fare da sfondo alle vicende della famiglia protagonista, con una storia che si sviluppa tra il 1985 e il 1992. Al centro della trama, temi come legalità, coraggio e criminalità, con l’introduzione di nuovi personaggi che arricchiscono la narrazione e portano ciascuno la propria evoluzione.La serie è stata girata in sette comuni pugliesi, tra cui Bari, Monopoli, Polignano a Mare, Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie e Terlizzi. La produzione ha beneficiato del sostegno di Regione Puglia, Apulia Film Commission e PugliaPromozione, nell’ambito del programma di promozione del cinema locale.Oltre agli attori principali, il cast comprende Vanni Bramati, Alex Lorenzin, Marco Falaguasta, Alessandro Pess, Sonia Aquino, Alessio Gallo, Vito Mancini, Matilde Sofia Fazio, Chiara Vinci e Pierfrancesco Nacca. Con un mix di nuovi volti e trame avvincenti, la seconda stagione promette di appassionare il pubblico, continuando a raccontare le difficoltà e i successi di una famiglia del sud Italia.