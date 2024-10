Aereo Ryanair rientra a Brindisi per accensione spie: quarta volta in dieci giorni

BRINDISI - Un aereo Ryanair partito da Brindisi alle 11:50 e diretto a Londra è stato costretto a rientrare dopo circa 40 minuti di volo a causa dell’accensione di alcune spie di allarme, rilevate dal pilota mentre era già in volo. Nonostante il rientro, non sono state segnalate emergenze di alcun tipo.Dopo l’atterraggio, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal velivolo per consentire ai tecnici di effettuare i necessari controlli. L’operazione si è svolta senza problemi, e la nuova partenza per Londra è stata fissata poco dopo le 14.Questo è il quarto episodio simile in soli dieci giorni che coinvolge un aeromobile Ryanair, tra Orio al Serio e Brindisi. In tutti i casi, il rientro è stato dettato da problemi tecnici che hanno richiesto verifiche, ma senza emergenze. La compagnia aerea non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla ricorrenza di questi eventi.