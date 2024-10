Tragico incidente sulla Foggia-Lucera: ciclista 61enne trovato senza vita, si indaga per omicidio stradale

FOGGIA - Questa mattina è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 61 anni nei pressi della strada statale Foggia-Lucera, poco distante dalla bicicletta su cui stava viaggiando. Le prime indagini indicano che il ciclista potrebbe essere stato travolto da un veicolo, il cui conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso.A notare il corpo e a chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio, ma all’arrivo del personale sanitario non c’era più nulla da fare per la vittima. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare le circostanze dell’accaduto e rintracciare il responsabile, su cui pende ora l’accusa di omissione di soccorso.