Quasi e Vida Loca: un weekend di party-format al Demodè Club

MODUGNO - Si terrà un doppio appuntamento con i party-format nel fine settimana del Demodé Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione.Venerdì 18 ottobre sarà proposto il party “Quasi – una festa pressapochista”, una serata senza regole né limiti in cui sarà possibile ballare le più famose sigle della televisione, le canzoni dei cartoni animati, la musica dance tamarra, i brani a cassa dritta e molto di più.“Quasi” è un format trash in costume o in abiti carnevaleschi, in maschera e fuori tema. Anche la selezione musicale sarà casuale e confusionaria, come il vestiario, e attraverserà ogni genere musicale: dalla dance anni ’90 e 2000 al commerciale, dalla revival italiana alle sigle dei cartoon, dal trash a tutto ciò che è ballabile e cantabile, semplicemente con l’obiettivo di passare una serata spensierata, fatta di divertimento e socialità.Il dress code consigliato per questo party è tra i più variegati e stravaganti. Saranno benaccetti, infatti, i cosplayer brutti o fatti male, coloro che si vestono da giochi di parole, da animali, da cartelloni, da costumi gonfiabili e da cartonati, ma anche chi indossa abiti leopardati, zebrati o total fluo. Sono inoltre graditi gli accessori di qualunque tipo, senza ovviamente bisogno che siano in pendant con il resto dell’abbigliamento.Al termine del party, infine, verranno scelti e premiati i migliori e i peggiori costumi o abbigliamenti, che poi sfileranno sul palco.“Anche in questa stagione, nella quale celebriamo il venticinquesimo anno di attività daremo spazio ai più apprezzati party-format, che vengono proposti in tutta Italia – ha spiegato Dario Boriglione –. In questo finesettimana ospitiamo sia un progetto nuovo che nasce nella Capitale e che si caratterizza per il suo aspetto apparentemente folle che uno dei più longevi ed apprezzati”. Il giorno seguente, sabato 19 ottobre, sarà la volta di “Vida Loca”, famoso format itinerante incentrato sulla musica hip hop, reggaeton, dance hall, pop e pop house, che sarà caratterizzato da varie performance, installazioni ed effetti speciali.Questo è un progetto collettivo caratterizzato dalla presenza di una vera e propria crew di artisti e ballerini, dj e performer, in una cornice coreografica che è la vera punta di diamante del format. L’insieme di questi elementi darà vita ad uno show con musica che spazierà dal pop al moombahton, passando per la house più ballata e retrò, durante la serata sarà proposta tanta musica coinvolgente, con brani editati dallo staff Vida Loca appositamente per questo format.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba): 3397360006: 22.00