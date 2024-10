Arrestato cittadino albanese a Putignano: aveva rubato e usato carta di credito di un'anziana ricoverata

PUTIGNANO - I Carabinieri di Putignano hanno arrestato un uomo di nazionalità albanese, 35 anni, residente da tempo nell’alta Murgia barese, durante un normale controllo. L'uomo è stato fermato da una pattuglia mentre passeggiava per strada, suscitando sospetti per il suo abbigliamento. I militari, insospettiti, hanno deciso di fermarlo per una verifica dei documenti. Dai controlli effettuati tramite la centrale operativa, è emerso che l'individuo era già noto alle forze dell'ordine per vari reati, tra cui diversi furti.

Durante i controlli, i Carabinieri hanno esteso la verifica alla sua automobile, dove hanno trovato diversi acquisti fatti in una tabaccheria tramite carta di credito. L’auto, inoltre, è risultata priva di copertura assicurativa, con la polizza scaduta da tempo. Approfondendo la perquisizione, i militari hanno rinvenuto una carta di credito intestata a un’anziana donna, della quale l’uomo non ha saputo fornire una spiegazione plausibile su come ne fosse venuto in possesso.

Le indagini hanno portato a scoprire che l’anziana era ricoverata in ospedale da alcuni giorni e, durante la sua assenza, la sua abitazione era stata derubata. La donna non si era accorta del furto proprio perché la casa era disabitata durante il ricovero. La banca ha confermato che la carta apparteneva alla signora, e i Carabinieri, dopo ulteriori pressioni, sono riusciti a far confessare l’uomo.

Il 35enne ha ammesso di aver trovato la carta di credito rovistando nei cassetti del comodino della donna e di aver trovato anche un biglietto con il codice PIN. Con questi dati, è riuscito a utilizzare la carta per prelevare e spendere una somma complessiva di circa 2.000 euro.

L'uomo è stato tratto in arresto e dovrà rispondere di furto e frode con carta di credito, oltre che di guida senza assicurazione. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri reati collegati.