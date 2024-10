Ritorna la rassegna teatrale al femminile a Triggiano: 'Donne che raccontano le donne'

TRIGGIANO - Dopo il successo della prima edizione nel 2023, la Fondazione Pasquale Battista presenta la Rassegna di teatro al femminile, “Donne che Raccontano le Donne”, sotto la direzione artistica di Elisabetta Aloia. Quest’anno l’evento si terrà dal 2 al 10 novembre presso l’Auditorium Liceo Cartesio di Triggiano (BA), e proporrà quattro spettacoli suddivisi tra due weekend, con appuntamenti serali e pomeridiani.

Questa rassegna punta a dare voce a storie di donne alla ricerca di giustizia e riscatto per i diritti negati, la violenza e le discriminazioni subite. In un’epoca in cui è sempre più importante ascoltare queste storie, la rassegna invita il pubblico a riflettere sull’unicità e la resilienza dell’universo femminile, attraverso interpretazioni intense che restituiscono dignità e valore alla ricerca di identità spesso oscurate dalle convenzioni.

Il Programma degli spettacoli

Sabato 2 novembre, ore 20:15 - La Ianara

Tratto dall’opera di Licia Giaquinto e interpretato da Elisabetta Aloia, lo spettacolo racconta la storia di Adelina, una donna che nega la propria natura di strega e, in parte, quella di donna. Adelina è figlia di ianare e si scontra con un destino segnato, desiderando un’infanzia normale e lontana dalle accuse che la accompagnano.

Domenica 3 novembre, ore 18:15 - Bocche di Dama

Di e con Angela De Gaetano, la pièce narra i pensieri di Margherita, giovane alla vigilia delle nozze, che ricorda una storia d’amore tormentata. Immersa nel passato, Margherita rivive l’amore adolescenziale vissuto a distanza, fino al momento in cui gli amanti decidono di fuggire insieme.

Sabato 9 novembre, ore 20:15 - La Cittadina Vaticana Emanuela Orlandi

Il Collettivo Teatro Prisma porta in scena una delle vicende più oscure d’Italia: il rapimento di Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, avvenuto nel 1983. Scritto e diretto da Giovanni Gentile, con la collaborazione di Pietro Orlandi, lo spettacolo esplora il caso di depistaggio e mistero che coinvolse la Santa Sede e che continua a sollevare interrogativi.

Domenica 10 novembre, ore 18:15 - Griselda, dall’ultima novella del Decameron

Interpretata da Antonella Ruggiero, questa rilettura della novella di Boccaccio riflette su amore e sottomissione, attraverso la figura di Griselda, simbolo di pazienza e sacrificio. La rappresentazione evidenzia il dramma di molte donne disposte a tutto per amore, anche a costo della propria identità.

Dettagli e Organizzazione

La rassegna, patrocinata dal Comune di Triggiano e sostenuta da Levigas Luce e Gas come main sponsor, si avvale della collaborazione di numerosi professionisti, tra cui Annalisa Zito e Cinzia Campobasso per la curatela, Gianni Colapinto come responsabile tecnico e Beatrice Cesarano per il progetto grafico. L’iniziativa rappresenta un’occasione per celebrare l’arte e per sensibilizzare il pubblico sulla condizione femminile, attraverso storie potenti che ispirano riflessione e empatia.