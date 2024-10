San Cesario di Lecce, in scena la performance 'Pietra' con David Todorovic e Jobana Brnović

SAN CESARIO DI LECCE (LE) - In programma, giovedì 3 ottobre, alle 19.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario, "Pietra", con gli artisti montenegrini David Todorovic, regista, e Jovana Brnović, attrice, ospiti di Astràgali Teatro per il progetto "Sguardi Meridiani". Si tratta della performance di restituzione della residenza iniziata a settembre, l’ultima del 2024. - In programma, giovedì 3 ottobre, alle 19.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario, "Pietra", con gli artisti montenegrini David Todorovic, regista, e Jovana Brnović, attrice, ospiti di Astràgali Teatro per il progetto "Sguardi Meridiani". Si tratta della performance di restituzione della residenza iniziata a settembre, l’ultima del 2024.





In questa performance scenica segmentata, due personaggi, una donna e un uomo, cercano di staccarsi dalla loro essenza culturale, la pietra, che diventa oggetto di conflitto e risoluzione delle loro questioni culturali e tradizionali profondamente radicate. Il lavoro è diviso in tre tempi: Passato, Presente, Futuro; tre diverse linee temporali della società montenegrina, che mettono in discussione le relazioni e i ruoli di genere, il tradizionalismo e, soprattutto, portano a chiedersi se la pietra potrà mai essere spezzata e, con essa, lo stigma di una società profondamente tradizionale.





David Todorovic è regista e scrittore. Ha conseguito una laurea in regia cinematografica presso l'Accademia nazionale montenegrina di arti drammatiche (FDU). Mostrando un grande interesse per piccole storie di grande importanza, David crea cortometraggi durante tutta la vita accademica e anche dopo, oltre a scrivere sceneggiature e impegnarsi nella produzione e nella pratica teatrale.





Jovana Brnović si è laureata alla Facoltà di Arti Drammatiche di Cetinje e attualmente sta conseguendo un Master nella stessa Università. Pratica diversi stili di danza e si è specializzata in quella contemporanea, fa parte di diversi ensemble teatrali e coreutici. Ha eseguito le coreografie per il coreodramma "Jovana Lukina", opera che tratta la posizione delle donne in Montenegro e del patriarcato contro cui esse si oppongono. Ha ricevuto diversi premi per l'utilizzo del movimento come mezzo fondamentale di comunicazione.