Scalera: 'L’autismo merita più attenzione e approfondimento'

BARI - Il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (LPD) ha espresso forti perplessità durante la seduta odierna del Consiglio regionale, in cui si è discusso di un disegno di legge riguardante le norme per la costruzione ed esercizio di impianti elettrici. In particolare, Scalera ha criticato il modo in cui il tema dell’autismo è stato inserito nel dibattito tramite un emendamento, nonostante l'importanza del tema, che avrebbe richiesto una maggiore attenzione e un approfondimento dedicato."Ho votato favorevolmente l'emendamento – ha dichiarato Scalera – ma ho sottolineato in Aula che l’autismo è un tema di grande rilevanza sociale e non dovrebbe essere trattato marginalmente all'interno di un provvedimento che contiene molte altre questioni. Questo argomento merita una seduta monotematica del Consiglio regionale, per affrontare in modo più adeguato la sua complessità.”Scalera ha ricordato di aver già presentato un'istanza di audizione urgente sull’autismo, alla luce di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, che evidenzia un’incidenza molto alta di casi di autismo nella città di Taranto. “Nella città di Taranto l’autismo ha un’incidenza superiore a quella di tutti gli altri comuni della provincia e al resto della Puglia. Di fronte a questi dati, è necessario potenziare subito il centro autismo di Taranto, ubicato presso il PTA di Mottola.”Il consigliere ha concluso esprimendo il suo sostegno alla convocazione, annunciata dal presidente Emiliano, di un incontro regionale dedicato all’autismo: "Spero che questo incontro si realizzi al più presto, affinché tutti possano confrontarsi su un tema che mi sta particolarmente a cuore, soprattutto per l’aumento preoccupante dei casi nella provincia di Taranto.”